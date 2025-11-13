鳩山由紀夫斥高市早苗：越小的狗越會叫　日本不應干涉中國內政

日本首相高市早苗11月7日表示，若「台灣有事」可能使日本進入「生存危機事態」，屆時可行使集體自衛權。前首相鳩山由紀夫周二駁斥稱，台灣是中國的一部分，日本不應該干涉中國內政。他更批評高市早苗，「越小的狗越會叫」。



鳩山由紀夫在社交平台X（舊稱Twitter）上發文：「據孫崎享（知名日本外交官）所言，戰敗國日本理應支付巨額賠款，但中國的周恩來總理區分了日本人和軍國主義者，並未要求賠款，理由是許多日本人也是受害者。作為代價，他要求承認台灣是中國的一部分，日本對此表示尊重。因此，日本不應干涉中國內政問題。」

同日，在前CCTV記者張竣、bilibili用戶「食貧道」發布的影片中，鳩山由紀夫表示：「人們常說，越小的狗越會叫。叫得越響，越容易給人一種強大的印象，而對此產生的期待就越多，但它終歸不是大狗。不過，現在的日本社會似乎更傾向那些叫得響亮的人。於是，高市女士自然就在這樣的風氣中被推選為首相。」

早在上周六，鳩山由紀夫就曾批評高市有關台灣的言論：「這是在煽動危機，想藉此增強日本的軍事實力。」

日本立憲民主黨眾議員小澤一郎周三也在X上發文稱：「高市首相極其危險。涉及國家安全保障，也就是關乎國民生命與國家命運的問題，她的態度太過輕率。」