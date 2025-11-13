埃塞俄比亞航空737 MAX空難　波音被判向一死者遺屬賠逾2億元

美國芝加哥聯邦法院的一個陪審團周三（11月12日）下令，波音公司（Boeing）須向2019年埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）737 MAX客機墜毀事故中，喪生的聯合國環境工作者的家屬賠償超過2800萬美元（約2.1億港元）。這宗6年前的事故，導致機上157人全部罹難。



32歲的賈格（Shikha Garg）在空難中喪生。根據波音和賈格家屬周三上午達成的協議，後者將獲得全部賠款和利息，攏共3585萬美元（約2.78億港元）），當中包括裁定金額及26%利息。

代表家屬的律師，Shanin Specter和Elizabeth Crawford在聲明中表示，該判決「為波音公司的不當行為提供了公眾問責機制」。

2019年埃塞俄比亞空難：埃塞俄比亞空難現場發現飛機引擎殘骸。（路透社）

據家屬和律師透露，波音上周三在3宗訴訟中，與其他遇難者家屬達成和解，透過訴訟、暫緩起訴協議和其他付款支付了數十億美元的賠償金。

路透社報道，這是2018年印尼獅航空難和埃塞俄比亞空難後，發起的數十宗訴訟中的第一宗。兩宗空難共造成346人死亡。

2019年埃塞俄比亞空難：波音737 MAX 8型客機5個月內兩度發生致命空難，這型號客機的安全頓成疑問。圖為印尼獅航遇難者家屬接獲消息時的畫面。（路透社）

波音公司承諾不再上訴，發言人在一份聲明中表示，公司對這兩次事故中所有喪親家庭深表歉意：「雖然我們已經透過和解解決了絕大多數此類索賠，但家屬也有權透過法庭損害賠償審判來追究他們的索賠，我們尊重這樣做的權利。」