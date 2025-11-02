安德魯王子被貶為平民　英媒：曾公費訪泰國　安排40妓女到酒店

英王查理斯三世（King Charles III）近日褫奪弟弟安德魯王子（Prince Andrews）的所有皇室名銜。一名英國皇室歷史學家表示，安德魯「毫無道德底線」，過往曾利用其貿易特使的身份「中飽私囊」並尋花問柳。安德魯被指曾公費出訪泰國，在四天內安排了40名妓女到他下榻的五星級酒店。



Andrew Lownie是未經英國皇室授權傳記《約克王朝的興衰》（Entitled: The Rise and Fall of the House of York）的作者，該書詳細記錄了安德魯王子聲明敗壞的過程。

Lownie向《每日郵報》表示，查理斯王子在2001年曾建議不要任命安德魯王子為貿易特使，並警告他只會利用職務「追逐女人和打高爾夫球」。

Lownie聲稱，當時的首相貝理雅（Tony Blair）及其盟友曼德森（Peter Mandelson）否決了現任國王的提議。Lownie指安德魯當時正處於「中年危機」，他開始不斷利用職務便利，用公費出遊，這些旅行實際上也是度假。

Lownie指：「2001年，安德魯41歲，正值中年危機，他開始到處拈花惹草。他以貿易特使的身分為藉口，到處公費旅行。他總是會給自己留出兩週的私人時間。所以，我們付了他的假期錢，然後他就出去胡作非為。」

Lownie表示：「那是一次惡名昭著的泰國之行，參加泰國國王的生日慶典。安德魯代表他的國家，堅持要住在五星級酒店，而不是像往常一樣住在使館。安德魯在四天內帶了40名妓女過來。這一切都是外交官和其他人促成的。」

當被問到安德魯安排40名妓女到酒店的說法時，這位歷史學家表示，包括路透社記者和一位泰國皇室成員在內的多方消息來源都證實了此事。

白金漢宮10月30日宣布，查理斯三世已啟動正式程序，剝奪安德魯王子的王子頭銜，並正式通知他搬離皇家別墅。安德魯王子被指牽涉美國淫媒，已離世的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌販賣人口的性醜聞。