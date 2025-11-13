伊斯坦堡市長被控142宗罪求刑2430年　埃爾多安被指政治打壓對手

土耳其司法系統週二（11月11日）對總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的主要政治對手，伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）提出起訴，檢方以「組織犯罪、賄賂、洗錢」等142項罪名，向他求處2430年監禁，並指控其犯罪網絡造成國家損失高達1600億里拉（約294億港元）。此案被反對派斥為「政治打壓」，引發國際關注。



反對黨共和人民黨的支持者在集會上力挺伊斯坦堡市長伊馬莫格魯（Ekrem Imamoglu），斥此案為「政治打壓」。（Reuters）

伊斯坦堡首席檢察官古列克（Akin Gurlek）公布的起訴書長達4000頁，指控伊馬姆奧盧為犯罪組織首腦，並列出402名嫌疑人，稱其團伙「如章魚觸手般滲透城市運作」。起訴書引述金融犯罪調查委員會報告、數字與影片證據等，指控商人被迫通過秘密基金行賄。

伊馬姆奧盧所屬的反對黨「共和人民黨」強烈反擊，黨魁奧澤爾（Ozgur Ozel）直指此案「非法且純屬政治操作」，旨在阻撓伊馬姆奧盧參與2028年總統大選。該黨伊斯坦堡負責人切利克（Ozgur Celik）更斥起訴書「荒謬無稽」，意在扼殺反對派生存空間。

伊馬姆奧盧自3月因腐敗案被捕，7月再因「侮辱檢察官」被判監禁，如今面臨數罪並罰。檢方更要求最高法院考慮解散共和人民黨，指控其資金來源非法，進一步壓制反對聲音。批評者指出，埃爾多安藉司法與媒體鞏固權力，削弱土耳其民主根基。

2025年1月31日，土耳其伊斯坦堡市長、主要反對黨共和人民黨 (CHP) 成員伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu，左)向支持者發表講話。（Reuters）2025年2月23日，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Ergogan，右）在安卡拉舉行的執政正義與發展黨（AK Party）大會上向支持者發表講話。（Reuters）

伊馬姆奧盧自2019年起三度擊敗執政黨候選人，奪下埃爾多安視為政治起點的伊斯坦堡，被視為總統連任之路的最大威脅。