「斬首論」風波續發酵　日本外相強烈抗議　中方反擊高市言論

中國駐大阪總領事薛劍此前在網上回應有關日本首相高市早苗的涉台言論時，稱「應毫不猶豫地斬首」。日本外相茂木敏充當地時間11月12日在加拿大表示，日方已向中國提出強烈抗議，並要求中方以中日關係大局為重，採適當行動妥善應對事件。惟中方亦連環炮轟高市涉台挑釁言論。



日本TBS電視台13日報道，目前正在加拿大出席七國集團（G7）外長會議的茂木敏充在接受記者採訪時發表上述言論，並批評薛劍發表的「斬首」言論極其不妥當。

報道指，他未明確表態是否會將薛劍列入「不受歡迎人物」名單，而該名單將允許日本在不給予理由的情況下拒絕相關人士入境。

2025年11月11日，日本外長茂木敏充在加拿大出席七國集團（G7）外長會議期間，與歐盟高階外交官卡拉斯（Kaja Kallas，不在圖中）、英國外相顧綺慧（Yvette Cooper，不在圖中）合影留念。（Reuters）

自民黨此前其外交部會和外交調查會通過一項決議，呼籲高市早苗政府採取果斷回應，包括如果北京不採取適當措施，就將薛劍列為「不受歡迎人物」，並有可能將其驅逐出日本。

上任未夠一個月的高市早苗7日在眾議院接受質詢時，發表「台灣有事節日本有事」，屆時可行使集體自衛權表述，放任言論導致中日關係急轉直下，中方已就高市涉台言論提出嚴正交涉。官媒央視旗下公號「玉淵譚天」，直斥高市「搞事」，「毫無底線地滿嘴噴糞」，又指「莫非她的腦袋被驢踢了？」。