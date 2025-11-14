中國外交部副部長就高市早苗涉台言論　對日本提出嚴正交涉

中國外交部副部長孫衛東11月13日奉示緊急召見日本駐華大使金杉憲治，就日本首相高市早苗近期涉台錯誤言行提出嚴正交涉和強烈抗議。中方明確指出，日方若執意干涉中國內政，一切後果必須由日方承擔。



中國外交部副部長孫衛東（右）與日本駐華大使金杉憲治。（資料圖片，中國外交部網站）

孫衛東強調，高市早苗言論極其錯誤危險，粗暴干涉中國內政，違背國際法、國際關係準則，破壞戰後國際秩序，違背一個中國原則及中日四個政治檔精神，傷害中國人民感情，14億中國人民絕不答應。

他重申，台灣問題是中國核心利益，不容任何外來干涉。今年是抗戰及台灣光復80周年，80年前中國打敗日本侵略者，如今誰敢干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊。中方敦促日方反省歷史、糾錯收言，否則後果自負。

與此同時，美國國務院發言人13日接受日媒採訪，回避直接評論高市早苗發言，稱「美國參與維持台灣海峽和平穩定」，重申反對單方面改變台海現狀、支持兩岸和平解決分歧的立場。

此次外交風波源於11月7日高市早苗稱「台灣有事」或構成日本「存亡危機事態」，並暗示可在安全保障法制下行使集體自衛權。中方嚴正交涉表明，在台灣問題上，中方立場堅定不移，任何外部勢力干預台海都將面臨中方堅決有力的反制。