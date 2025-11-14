中國回應猛烈升級：高市早苗被判「政治死刑」後果比日本預料嚴重

針對日本首相高市早苗「台灣有事就是日本有事」，日本可能出兵介入台灣的言論，中國外交部發言人林劍11月13日連發「四問」：今天日本首相再提所謂「存亡危機事態」，究竟是何居心？是否要重蹈軍國主義覆轍？是否要再次同中國人民和亞洲人民為敵？是否企圖顛覆戰後國際秩序？



林劍還明確警告說：「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊！」「我們正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚！」

這裏一定要注意發言人對這一可能事件的「侵略行為」定性，這是很罕見的。

一般日本侵略是指1931年9月18日——或者可以更早前推到1894年日軍在黃海大東溝襲擊中國北洋艦隊挑起中日戰爭——日本開始軍事「侵略」中國，至1945年8月15日日本宣佈無條件投降，9月12日在美軍「密蘇里」號戰艦上正式簽訂無條件投降書「侵略行為」結束這期間的行為。

現在這一定性因為高市早苗的挑釁性言論又重回枱面，其嚴重程度不容低估。

對比10日發言人的「三問」和相關回應，短短三天之內，中方的回應呈現出明顯升級態勢。

外交部發言人林劍。（央視新聞）

10日的「三問」是：台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題，實現國家統一，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。日方領導人有關言論到底想向「台獨」勢力發出何種信號？是否企圖挑戰中方核心利益、阻撓中國統一大業？究竟想把中日關係引向何方?

大家可以對比一下，力度升級非常明顯。

10日中方的其它回應還有：日本領導人日前在國會公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，同日本政府迄今所作政治承諾嚴重不符，性質和影響極其惡劣。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行。日本當政者妄圖介入台海事務，既是對國際正義的踐踏、對戰後國際秩序的挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。中國終將統一，也必將統一。中國人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，堅決粉碎一切插手和阻撓中國統一大業的圖謀。中方敦促日方立即停止干涉中國內政，停止挑釁越線，不要在錯誤的道路上越走越遠。

解讀一下，中方10日的評論除了對日方提出嚴正交涉和強烈抗議，指出台灣是中國內政，提醒日本不要忘了歷史上幹過的壞事，重要側重於宣示中方在台灣問題上的立場和推進完成國家統一的決心，特別在第二部分。而13日的評論，則是「警告」日本，不要在台灣問題上玩火，小心燒死自己。

從提醒到警告，從重申在自家事務上的立場，從揪住日本的領口一邊訓斥一邊抽嘴巴子，回應明顯不一樣了。

日本首相高市早苗在APEC會議期間與台灣代表林信義會面，並在網上發布相關相片，稱對方為台「總統府資政」。（X@takaichi_sanae）

13日、14日還有兩個非常值得關注的重要新聞。

一個是，中國外交部副部長孫衛東13日奉示召見日本駐華大使金杉憲治，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。

另一個是14日，《人民日報》要聞版刊發評論《絕不容忍高市早苗在台灣問題上的越線挑釁》。

《人民日報》的評論很長，我選摘其中幾段最有代表性的文字：

其一：高市此論是1945年日本戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重。

其二：高市卻試圖將中國台灣和日本所謂的「安全利益」進行綁定，從而企圖為日本武力干預台灣問題提供口實，暴露出日本軍事介入台海的圖謀和野心。這不僅向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，而且嚴重違背《中日聯合聲明》中堅持一個中國原則的核心內容，以及2008年中日第四個政治文件中關於兩國「互為合作伙伴，互不構成威脅」的共識，嚴重破壞了中日關係的政治基礎。

其三：高市的涉台謬論絕非孤立的政治妄言，背後是日本右翼勢力突破和平憲法束縛、謀求「軍事大國」地位的偏執和狂妄。近年來，日本在強軍擴武道路上疾行狂飆，不斷架空和平憲法，徹底背棄「專守防衛」原則，圖謀放棄「無核三原則」。在此背景下，高市將「台灣有事」與集體自衛權掛鈎，是為日本軍事擴張尋找藉口，蘊藏着軍國主義死灰復燃的危險苗頭。

高市從頻繁參拜靖國神社到否認南京大屠殺，再到極力渲染「中國威脅論」，她每一步都踩在歷史罪惡的舊腳印中，企圖為侵略歷史翻案，為軍國主義招魂。日本軍國主義歷史上多次以所謂「存亡危機」為藉口，發動對外侵略，包括以「行使自衛權」為由悍然製造九一八事變，挑起侵華戰爭。如今重提類似論調，難道日本想重蹈歷史覆轍？

「九一八事變」發生在遼寧瀋陽，當地每年都舉行活動，讓人民銘記這段歷史。

這裏尤其要注意選摘第一段，連續用了三個「極其」——用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重，一般我們知道，哪個貪官落馬，如果中紀委監委在發通報的時候如果連用兩三個「極其」，有很大概率，這個落馬的傢伙就可能被斃了。高市早苗是日本首相，斃是斃不了她，但說給她判了「政治死刑」，不過分。

選摘第二段、第三段，口吻也極其嚴厲，近年來極為罕見。

特別第三段，對近年來日本在強軍擴武道路上疾行狂飆，不斷架空和平憲法，徹底背棄「專守防衛」原則，圖謀放棄「無核三原則」等一系列行為，對高市將「台灣有事」與集體自衛權掛鈎，是為日本軍事擴張尋找藉口，藴藏着軍國主義死灰復燃的危險苗頭。高市從頻繁參拜靖國神社到否認南京大屠殺，再到極力渲染「中國威脅論」等行為，算了兩筆總賬。

然後一筆見血指出，高市「每一步都踩在歷史罪惡的舊腳印中，企圖為侵略歷史翻案，為軍國主義招魂。」

最後又不忘警告說：日本軍國主義歷史上多次以所謂「存亡危機」為藉口，發動對外侵略，包括以「行使自衛權」為由悍然製造九一八事變，挑起侵華戰爭。如今重提類似論調，難道日本想重蹈歷史覆轍？

中國上述回應的背後邏輯不言而喻。中國官方態度如此，高市早苗言行的後果和對中日關係、台海局勢後續衝擊的嚴重，可想而知。