外交部提醒公民近期避免赴日　批日本領導人言論嚴重惡化交流氛圍

中國外交部11月14日表示鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，指今年以來日本社會治安不靖，又指日本領導人近日公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。



中國外交部領事司透過微信公眾號「領事直通車」指，今年以來日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多宗在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

文章稱，近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

中方稱，外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護，如遇緊急情況，應及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

中國外交部11月14日表示鄭重提醒中國公民近期避免前往日本（微信公眾號截圖）

中方猛批高市早苗「台灣有事」論

中日關係近日矛盾升溫，日本首相高市早苗11月7日稱「台灣有事」或構成日本「存亡危機事態」，暗示可在安全保障法制下行使集體自衛權。中方之後表示嚴正交涉，指在台灣問題上，中方立場堅定不移，任何外部勢力干預台海都將面臨中方堅決有力的反制。

中國駐日大使館11月14日表示，駐日本大使吳江浩奉示約見日本外務事務次官船越健裕，就高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉，批評其悍然發表涉台露骨挑釁言論，違反基本常識，超越中方紅綫，又稱對此強烈憤慨、絕不容忍。

中國駐大阪總領事薛劍在社交平台X（前稱Twitter）上回應日方言論稱「對於擅自闖入的骯髒的頭顱，只能毫不猶豫地斬斷」，也引發外界關注，日方14日指船越健裕針對薛劍的帖文向中方提出強烈抗議，要求中方採取妥善應對。