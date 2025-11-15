BBC剪輯風波｜特朗普稱下週或採法律行動：索償10億至50億美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月14日乘專機由華府飛往佛羅里達州的途中回應傳媒多個問題時，表示他將在下週就英國廣播公司（BBC）錯誤剪接自己國會演講一事起訴BBC，並會索償10億美元至50億美元（78億港元至390億港元）之間的金額。



特朗普在空軍一號上表示，可能會在「下週的某個日子」對BBC提起索償「10億到50億美元」的訴訟，強調會在本週末與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）討論此事，還補充施紀賢此前有試圖聯繫自己，並對此事感到「非常尷尬」，他稍後還回應會在美國對BBC提起訴訟。

BBC於11月13日正式向特朗普道歉，但強調對方的誹謗指控沒有法律基礎。儘管聲明未直接提及特朗普的索賠要求，但BBC在其相關的報道中提及公司拒絕賠款。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

特朗普：中國明年春季前將買好美國大豆

特朗普其後提到，華府與北京在當日就中國購買美國大豆進行交涉，中國將購買包括美國大豆在內的農產品，預料選購程序已經開始，並預料在明年春季前完成，不過他未指明有哪些官員對華進行交涉。

近期接受磁力共振（MRI）體檢

另外，特朗普指自己近期接受磁力共振（MRI）體檢，強調體檢程序「非常標準」，直言「醫生說這是他做醫生以來所看過的最佳結果」。不過白宮在本週早前拒絕提供相關影像的具體細節，稱檢查顯示特朗普的健康狀況極佳。

路透社引述醫學專家指出，磁力共振掃描並非通常體檢的一部份。醫生通常會開具這些檢查以獲得脊柱、心臟和血管系統、大腦、膝蓋或其他身體部位的詳細影像。