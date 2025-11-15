特朗普與泰柬領導人通話　設法讓兩國局勢降温　稱「將會沒事」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與泰國和柬埔寨領導人通電話，試圖讓泰柬新一輪的緊張局勢降温。



法新社報道，白宮星期五（11月14日）發表聲明說，特朗普與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）和柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）分別通了電話，特朗普還為了結束泰柬暴力衝突而與馬來西亞首相安華通電話。

特朗普：兩國「將會沒事」

特朗普當晚跟媒體說，兩國「將會沒事」。

另據馬來西亞媒體報道，安華（Anwar Ibrahim）星期六（15日）在Facebook貼文說，他告訴特朗普，他和泰柬領導人通過電話，兩人重申願意繼續對話並通過外交途徑化解糾紛。

安華強調，泰柬雙方已根據《吉隆坡和平協議》達成的共識，從邊境撤出各自的軍隊。

東盟（ASEAN）外長會議2025年7月9日在馬來西亞吉隆坡開幕，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）出席（Reuters）

11月10日，四名泰國士兵在泰柬邊境的四色菊府被地雷炸傷，泰國政府隨即宣佈無限期展延釋放18名柬埔寨戰俘，並暫停執行與柬埔寨簽署的和平協議。12日，雙方為邊境地區再次爆發衝突而相互指責，金邊方面稱一名平民在衝突中喪生。

泰方指控柬埔寨埋設新型PMN-2地雷，導致泰國士兵受傷，要求柬埔寨道歉。柬方否認指控，並敦促泰國遵守和平協議。

馬來西亞外長莫哈末哈山（Mohamad Hasan）13日說，駐紮在泰國和柬埔寨的東盟觀察員證實，泰柬邊境地區出現新埋設的地雷，但未說明地雷是哪一國埋置的。

10月26日東盟峰會的開幕日，阿努廷和洪馬內在特朗普和安華的見證下，在吉隆坡正式簽署《吉隆坡和平協議》。根據協議，雙方將立即從邊境爭議地區撤出重型武器，泰國將釋放此前扣押的18名柬埔寨士兵，兩國也同意在雙方達成共識的區域展開掃雷行動。亞東盟派出觀察員前往當地，確保和平得以維持和延續。