高市早苗火頭四起4國圍攻：與韓再就獨島爭拗　俄批「美國附庸」

日本首相高市早苗上任未足1個月，不過在外交方面與多國爆出爭拗，除了因「台灣有事」言論與中國矛盾大幅升溫外，近日也因擴建涉獨島（日方稱竹島）主權問題的展覽館，與韓國鬧出外交風波，此外也面臨朝鮮、俄羅斯的批評。



中國斥「台灣有事」論干預內政

此次外交風波源於11月7日高市早苗稱「台灣有事」或構成日本「存亡危機事態」，暗示可在安全保障法制下行使集體自衛權。中方之後表示嚴正交涉，指在台灣問題上，中方立場堅定不移，任何外部勢力干預台海都將面臨中方堅決有力的反制。

中國強烈表示不滿，包括中國駐日本大使吳江浩14日奉示約見日本外務事務次官船越健裕，就高市早苗言行提出嚴正交涉，批評其悍然發表涉台露骨挑釁言論，違反基本常識，超越中方紅綫。

中國外交部更在11月14日鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，指今年以來日本社會治安不靖，又指日本領導人近日公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

外交部官方賬號也在社交媒體X平台連發六張海報，使用日英雙語警告高市早苗。

2025年11月13日，圖為中國外交部在社交平台上上載寫有日文的圖片的帖文拼圖，反對日本首相高市早苗「台灣有事」論。（截圖自X@MFA_China）

韓國：再因獨島問題鬧風波

除了中國外，日本近日也與韓國爆出爭拗，兩方多年來因獨島（日方稱竹島）主權問題鬧矛盾，日本政府近來擴建在東京的「領土主權展覽館」，並對外開放，引來韓國強烈抗議。

韓國外交部14日表示召見日本駐韓大使館總括公使松尾裕敬，提出嚴正抗議。

2025年10月4日，日本東京，圖為高市早苗在勝選自民黨總裁後出席記者會。（Reuters）

朝鮮斥「千年宿敵」

朝鮮《勞動新聞》報道，朝鮮社會科學院11月12日舉辦歷史論壇，表明是為「揭露和譴責日本這個千年宿敵的罪狀」，社會科學院研究員分別發表論文，批評日本侵略者的反人道犯罪行徑，認為「千年宿敵日本給我們人民造成的歷史創傷也永遠無法癒合。我們必須付出千百倍來討還這血債」。

《中國日報》指，針對日本首相高市早苗早前提倡提高防衛費支出、提前修訂國家安全戰略等言論，朝鮮媒體也發文批評日本正撕下「和平國家的面具」，暴露「戰爭國家的醜惡嘴臉」。

俄羅斯批「美國附庸」

圖為2025年5月29日：俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古(Sergei Shoigu) 接受媒體採訪。 （Anadolu via Getty Images）

在日本持續因烏克蘭問題對俄施加制裁後，俄羅斯外交部11月11日反擊，宣布無限期禁止30名日本公民入境。

俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）11月13日批評高市早苗奉行歷史修正主義政策，稱日本是美國附庸，新政府正竭力討好美國，甚至不惜犧牲國家利益。

他並指責日方發表大量反俄言論，與其聲稱有意與俄關係正常化的說法相矛盾。