高市早苗涉台言論惹議 日本有民眾集會要求首相道歉下台
撰文：羅保熙
日本首相高市早苗近日在日本國會答辯時發出涉台錯誤言論，惹起外界廣泛批評。央視新聞11月16日報道，超過100名日本民眾在位於東京的首相官邸前舉行集會，抗議首相高市早苗相關涉台錯誤言論。有抗議民眾在現場高喊口號，要求高市早苗撤回相關言論，表示日本不需要煽動戰爭的首相，並要求她下台。
周六，日本立憲民主黨黨首野田佳彥在熊本市接受訪問，圍繞首相高市早苗在國會答辯稱台灣發生突發事態或屬於存亡危機事態，他認為日中雙方均反應過度，呼籲採取克制態度，並表示「必須互相冷靜，思考如何才能形成雙贏的關係」。
此次外交風波源於11月7日高市早苗稱「台灣有事」或構成日本「存亡危機事態」，暗示可在安全保障法制下行使集體自衛權。中方之後表示嚴正交涉，指在台灣問題上，中方立場堅定不移，任何外部勢力干預台海都將面臨中方堅決有力的反制。
