高市早苗挑戰中國　特朗普扮演了什麼角色？

在高市早苗表示「台灣有事」將派自衛隊武力介入之前，特朗普剛訪問過日本。在此期間，高市早苗卑躬屈膝，投懷送抱，極盡媚態，看特朗普的眼神隔着鏡頭都能拉出絲兒來。特朗普也逢場作戲，趁第一夫人梅拉尼婭不在現場，任憑高市早苗挽着胳膊向內閣和媒體炫耀，對高市早苗又摟又抱，上演了一幕讓很多日本人都看不下去的辣眼大戲。

那麼問題來了，高市早苗隨後公然威脅中國，說「台灣有事就是日本有事」，若構成「危機事態」會派兵介入的言論，是特朗普在背後慫恿的嗎？

我認為這個可能不大。

如果把上述場景換成拜登，背後慫恿的可能是存在的。拜登的外交路線是強化與盟友關係形成統一戰線，一致對付中國。換成拜登，先慫恿日本挑戰中國，然後躲在背後為日本提供政治輿論支持，施壓中國，這個可能極大。

但是特朗普不是，特朗普搞的是「美國優先」。在特朗普眼裏，盟友不盟友不重要，重要的是不能沾美國的光，揩美國的油，得給美國納貢，往美國投資。即便是盟友關係，在交往中只要他覺得美國吃了虧，也照懟不誤。就像他在高市早苗發表「台灣有事」言論後，接受美國媒體採訪時直截了當所言，「盟友未必是美國的朋友」。

2025年10月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）訪問日本期間，與日本首相高市早苗留下多張「親密合照」，有日本網民認為高市早苗與特朗普肢體上過份親近，儼如特朗普的小粉絲。（X@turningpointjpn）

特朗普不搞地緣政治那一套，也不玩意識形態，他信奉實力政治，信奉利益交易。一般不玩陰的。不管是盟友，還是中俄這樣存在結構性利益衝突的競爭對手，他有牌都是放到桌面上明打。相對於民主黨拜登政府，他的這一套打法，中國其實是比較歡迎的。願意陪他玩，也比較尊重他。

所以如果說高市早苗背後，是特朗普慫恿她發表涉台言論挑戰中國，我認為這個可能不大。

相反，我們看特朗普前幾天接受媒體採訪時的談話，他完全拒絕給高市早苗背書。反而抱怨日本等盟友佔美國便宜。如果換成拜登，我們都能想象拜登會說些什麼。

但是特朗普在受訪時完全不給日本面子，拒絕給高市早苗背書，反而有點替中國說話的感覺。中國這次在回擊高市早苗的時候，也是集火於日本和高市早苗，一句話都沒有提美國，沒有提美日同盟，更沒有說特朗普。

2025年10月28日，日本首相高市早苗在美國總統特朗普訪問美國海軍橫須賀基地，於「喬治華盛頓號」航空母艦上擁抱。（路透社)

高市早苗的言論，我認為主要還是她自己的「自走炮」行為，是出於自己在日本國內的政治需要，和其以往涉華涉台言行一樣，為了強化自己的強悍和強硬派標籤。

她為什麼拿台灣說事，是因為在日本看來，台灣格局變動，或曰兩岸統一，和日本利益攸關。同時在日本國內，據一項電視調查現實，有高達83%的人，認為若台灣有事，日本應該軍事介入。高市早苗是看到民意可用，可以用來鞏固自己的政治利益，才精心挑選了這個議題來觸怒中國。

當然，高市早苗這樣做，也有投機美國需要的想法。

因為畢竟在戰略上，中美互為最大競爭對手，美國視中國為最危險的系統性挑戰。美國的深層政府，對中美關係是有自己的判斷和打壓邏輯的。從奧巴馬到拜登，甚至在特朗普任期，美國都在持續強化對中國的戰略遏制與打壓。作為美國的「馬仔」，日本認為自己跳出來和中國作對，可以獲得主子的首肯。這也是日本作為美國馬仔的「政治自覺」。

高市早苗選在特朗普訪問日本並和特朗普温存互動之後說這番話，更有「拉大旗作虎皮」之意。她想製造出一幅得到特朗普授權和支持的假象，一方面鞏固在日本國內的支持，一方面嚇唬中國。只是她想不到，中國一點不怕，反倒撕下她的右翼面紗把她摁在地上打。特朗普也吃飽了就跑，一點不給她面子，完全拒絕給她的言論背書。