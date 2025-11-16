日本前首相野田佳彥：高市早苗應堅持「無核三原則」

日本傳媒此前引述消息人士報道，日本首相高市早苗考慮修改「無核三原則」。前首相、日本立憲民主黨黨首野田佳彥11月15日回應表示，高市早苗應該堅持該原則。



野田佳彥在熊本市對媒體表示，廣島和長崎原子彈爆炸80年後，國際社會仍然存在反對廢除核武器的運動：「正值此時，日本更應在倡導『無核三原則』方面發揮帶頭作用。」

他亦稱，高市早苗在自民黨總裁選舉期間幾乎沒有提及此事，現在卻突然作出這一舉動，令人倍感突然。

2025年10月4日，日本東京，圖為高市早苗在勝選自民黨總裁後出席記者會。（Reuters）

「無核三原則」是日本的基本核政策，即「不擁有、不製造、不運進」核武器，而日本現行國家安保戰略寫明「堅持無核三原則的基本方針今後也不會改變」。

共同社報道，立憲民主黨政調會長本莊知史16日批評高市早苗「台灣有事就是日本有事」的言論，稱其對安全保障法制的理解不夠充分，且對於中國大陸對台灣的定位，她的認識也不夠充分。

自民黨代理政調會長田村憲久同樣表示：「首相也在反省沒有充分說明背景之處。今後應該不會有此類發言。」