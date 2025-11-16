加拿大本那比市就歧視華裔歷史道歉 昔推多項系統式排斥華裔政策
撰文：莊勁菲
出版：更新：
加拿大卑詩省本那比（Burnaby）市政府11月15日舉行儀式，承認在1892年至1947年間存在系統式排斥和傷害華裔加拿大人的歧視歷史，並正式道歉。
市長侯邁豪（Mike Hurley）代表市政府宣讀聲明：「我們譴責過去針對華裔加拿大人的歧視，承諾提升對他們歷史貢獻的認知，包括紀念重要人物、地點和事件，並讓這些故事永不被遺忘。」
該市表示，道歉是在經過數月的調查和社區參與後作出，調查揭露前幾屆市議會頒布的幾項歧視式的地方法規，該市指出，這些法規目前已不再有效或執行。
1892年至1947年間，伯納比市曾推出多項歧視政策，包括禁止華裔在市政等單位就業，限制華裔擁有土地，剝奪華裔的選舉和被選舉權等。2005年以來，加拿大聯邦政府、卑詩省政府和溫哥華市政府等先後就歷史上對華裔的歧視道歉。
