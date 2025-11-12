邊界緊張局勢重燃　柬埔寨指泰軍開槍打死1平民　泰方稱柬先開火

柬泰邊界衝突近日重燃，雙方對衝突各執一詞。柬埔寨發聲明稱，泰國11月12日下午3點50分左右在邊界向柬埔寨平民開槍，導致5名平民在此次襲擊中受傷，後來改稱至少1死3重傷。泰國陸軍發言人則稱是柬士兵先向泰國境內開火，泰軍依照交戰規則尋找掩護並鳴槍示警。據報泰方無人傷亡，事件持續大約10分鐘後局勢恢復平靜。



綜合外媒報道，柬埔寨國防部發表聲明稱，「泰國軍隊在班迭棉吉省（Banteay Meanchey）烏祖縣（O'Chrov district）的邊境村莊向柬埔寨平民開火。」

柬國防部發言人索切塔（Maly Socheata）表示，柬埔寨強烈譴責這一不人道且殘暴的襲擊，敦促泰國立即停止一切威脅地區和平與穩定的敵對行動。

索切塔又指，柬埔寨「將秉持誠信精神與最高責任感，全面遵守並落實柬泰停火協議、和平協定及其他雙方達成的各項協議條款」。

泰國陸軍發言人蘇瓦里（Winthai Suvari）則稱，在柬埔寨方面發動「初步攻擊」後，泰國軍隊依法向來襲方向鳴槍示警。

柬泰兩國領導人此前7月28日在馬來西亞舉行和談，同意當晚午夜起實施無條件停火。雙方後在10月26日的東盟峰會期間，於吉隆坡就邊界問題簽署和平聲明，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）亦出席簽署儀式。