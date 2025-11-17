美國認定與馬杜羅有關聯販毒集團為恐怖組織

美國國務院計劃將委內瑞拉的一個販毒集團認定為境外恐怖組織，並指委內瑞拉總統馬杜羅 (Nicolas Maduro) 是此販毒集團的首領。



彭博社報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）星期天（11月16日）發表聲明說：「總部位於委內瑞拉的太陽集團（Cartel de los Soles）由馬杜羅和馬杜羅非法政權的其他高級官員領導，他們腐蝕了委內瑞拉的軍隊、情報機構、立法機構、司法部門。」

魯比奧說：「馬杜羅和他的親信都不代表委內瑞拉合法政府。」

美國將在11月24日正式把太陽集團認定為境外恐怖組織。屆時美國將禁止太陽集團成員入境美國，並允許美國沒收太陽集團的資金。

馬杜羅：Venezuelan President Nicolas Maduro attends an event at the National Electoral Council (CNE), in Caracas, Venezuela, December 4, 2023. （Reuters）

美國財政部早在7月就把太陽集團列為「特別指定全球恐怖分子」，並施加了一些懲罰。

與此同時，負責指揮美國駐拉丁美洲和加勒比海的美國南方司令部（SOUTHCOM）星期天發表聲明說，傑拉爾德·福特號（簡稱福特號）航空母艦打擊群已進駐加勒比海，這是為回應總統特朗普「打擊跨國犯罪組織和毒品恐怖主義以保衛國土」的指示。

福特號航母打擊群與已部署在加勒比海的多艘軍艦會合，此次部署代號為「南方之矛行動」。

自9月以來，美國一直在加勒比海和東太平洋對涉嫌販毒船進行空襲。根據法新社對公開數據的統計，美軍至今已在國際水域擊斃至少83名涉嫌運毒人員。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

