美國最大航母「福特號」進入加勒比海　特朗普：或與馬杜羅對話

隨着美國最先進航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）抵達加勒比海，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他「可能會與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）進行對話。」外界高度關注集結在委內瑞拉附近的美軍會否向馬杜羅政權發動襲擊。



美國廣播公司（ABC）11月17日報道，特朗普政府近月持續對涉嫌運毒船隻進行一系列軍事打擊。

美國海軍在聲明中宣布，「福特號」航空母艦與其他軍艦的到來，代表特朗普政府所稱的打擊販毒行動進入一個重要階段，但外界普遍認為這是對馬杜羅不斷升級的施壓策略。

2025年8月1日，美國馬里蘭州（Maryland），總統特朗普（Donald Trump，左）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往新澤西。（Reuters）2025年7月5日，委內瑞拉加拉加斯，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）在慶祝委內瑞拉獨立214週年的軍事閱兵慶典上發表講話。（Getty）

當被問到他之前所說的馬杜羅想對話是甚麼意思時，特朗普只是簡單地表示：「甚麼意思？你告訴我，我不知道。」

幾分鐘後，特朗普又補充指：「我願意和任何人對話。我們拭目以待。」

據報道，「福特號」航空母艦的到來代表美國完成在該地區的大規模軍事集結。隨着它的抵達，「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）包括近十二艘海軍艦艇和約12,000名水兵和海軍陸戰隊員。

就在「福特號」抵達之際，美軍亦宣布其最新一次致命打擊行動，目標是一艘據稱參與非法運毒的小船。美軍南方司令部16日（周日）在社交平台上發布一段影片，顯示該船被炸毀。美軍稱，這宗攻擊事件發生在15日（周六），地點位於東太平洋的國際水域，造成三人死亡。

2025年9月12日，挪威奧斯陸，世上最大的航空母艦，美國海軍「福特號」航母（USS Gerald R. Ford）前往挪威奧斯陸港進行訪問。（Reuters）

自9月初以來，美國在加勒比海及東太平洋地區發動21次針對運毒的攻擊行動，已造成至少83人死亡。