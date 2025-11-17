韓國高速公路13車連環追撞　油罐車起火及鋼筋散落2死4傷

據韓聯社報道，韓國東南部永川市11月17日凌晨時分發生致命車禍，一條高速公路上發生一宗涉及13輛車的連環相撞事故，其中包括一輛油罐車。意外造成兩人死亡，四人受傷。



據當地警方稱，這宗追撞事故發生在凌晨3時12分，地點位於首爾東南約320公里處的尚州永川高速公路新寧立交橋附近的一座橋樑上。當時，一輛載有24,000公升C級燃油的26噸油罐車撞上一輛25噸的貨車。

隨後，一輛14噸重的貨車撞上油罐車，引發包括轎車和一輛巴士在內七輛車的連環相撞。

此外，其中一輛貨車上裝載的幾根H型鋼筋散落在對面車道上，導致一輛轎車、另一輛油罐車和一輛13噸重的貨車為了閃避跌落的鋼樑而發生碰撞。

警方稱，這宗事故已造成一名轎車司機和一名貨車司機死亡，另有四人受傷。巴士上約20名乘客並未受傷。

報道指，事故導致三輛車起火：一輛油罐車、一輛14噸重的貨車和一輛2.5噸重的貨車，火勢在兩個半小時後被完全撲滅。

警方表示，其中一輛油罐車洩漏的原油流入附近的稻田和水道。