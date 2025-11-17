特朗普「轉軚」籲全數公開愛潑斯坦文件　斥民主黨製造騙局

美國眾議院本週將進行投票，對公布已故「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件的全部文件進行表決。一度反對公開檔案的總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月17日突然改變立場，改口表示支持共和黨人投同意票、結束這場「民主黨騙局」。



特朗普在社交平台Truth Social上發文，表示：「眾議員共和黨人應該投票支持公開愛潑斯坦案，因為我們沒有什麼可隱瞞的。是時候擺脫這場由激進左翼瘋子們製造的民主黨騙局了。」

據報，眾議員最快將於周二進行投票，決定是否要求司法部公開有關愛潑斯坦的全部文件。但特朗普卻因是否公開文件，與共和黨人和MAGA支持者產生分歧。

2025年11月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）呼籲共和黨眾議員投票支持公開愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件的全部文件，指要結束「民主黨騙局」。（Truth Social截圖）

他上周五宣布對盟友、共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）的支持，稱後者批評他的施政；支持公開文件的格林則表示，愛潑斯坦案才是導致二人決裂的主因。

美媒報道指，肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）和民主黨眾議員康納（Ro Khanna）發起請願書，要求對公開全部文件進行投票，並獲得218個簽名通過。

康納周日表示，他預計會有40名共和黨眾議員投贊成票。馬西則認為，將有100名甚至更多共和黨人支持公開文件，並希望獲得票數能夠推翻總統否決權。