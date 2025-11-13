G7外長發聯合聲明　籲俄烏立即停火　促為蘇丹局勢降溫

七國集團（G7）外交部長11月13日發表聯合聲明，呼籲俄烏立即停火，並對蘇丹局勢不斷升級發出警告。



英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本和美國的外交部長周三發布的聯合聲明中強調，他們堅定支持烏克蘭的領土完整，並指俄烏迫切須要立即停火。

G7外長會議在加拿大安大略省尼亞加拉地區（Niagara）舉行，各國外長在會談中討論了多種方案，以加強金援烏克蘭，助其抵抗俄羅斯。聲明指出，討論的情境包括進一步利用被凍結的俄羅斯主權資產，而這一策略在歐盟內部引發激烈辯論。

2025年4月3日，烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）在比利時布魯塞爾北約總部與北約秘書長呂特（Mark Rutte，不在圖中）舉行記者會並發表講話。（Reuters）

受邀參加會議的烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）說，G7必須加大對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的施壓，同時增強烏克蘭的作戰能力。

瑟比加說：「普京仍然抱有能夠取勝的幻想。事實上，他已經損失了超過100萬名士兵，卻沒有實現任何一項戰略目標……我們必須讓普京及其政權承受繼續這場戰爭帶來的難以承受的代價。」

G7聯合聲明同時譴責蘇丹暴力升級，指蘇丹軍方與準軍事組織快速支援部隊（RSF）之間的衝突引發了全球最大的人道危機。

2025年11月12日，G7外長會議在加拿大安大略省尼亞加拉地區（Niagara）舉行期間，各國外長及其他受邀出席的成員合影。（Reuters）

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）呼籲國際社會採取行動，切斷快速支援部隊的武器來源，並指責該部隊造成暴力升級。

蘇丹軍隊與準軍事組織快速支援部隊之間長期有矛盾，並於2023年4月全面爆發為內戰。過去兩年半，雙方一直在爭搶地盤。

本文獲《聯合早報》授權轉載

