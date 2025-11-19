特朗普促吊銷ABC電視台牌照　不滿被問為何未公開愛潑斯坦案文件

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月18日再次敦促吊銷美國廣播公司（ABC）的牌照，原因是他在白宮接見沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）期間，一名ABC新聞記者向特朗普提問涉及「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的醜聞。特朗普重申，他和愛潑斯坦沒有任何關係，「多年前我就把他趕出了我的圈子，因為我認為他是個變態。」



圖為2014年2月5日，美國廣播公司（ABC）在加州大樓的標誌。（Reuters）

特朗普：沙特王儲對記者卡舒吉遇害案不知情

綜合路透社及美國《國會山報》（The Hill）報道，記者布魯斯（Mary Bruce）先是詢問有關 2018年《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）死亡一事，當年卡舒吉在進入沙特駐土耳其伊斯坦堡領事館後下落不明，其後被沙特證實已死。《國會山報》稱，其後美國情報部門發現，卡舒吉之死很可能是沙特政府下令所為。

對於布魯斯在沙特王儲面前提出此問題，特朗普當場抨擊她ABC報道「假新聞」，稱布魯斯是報道白宮新聞「最差記者」之一，又指穆罕默德對卡舒吉遇害並不知情。

《國會山報》報道，但真正激怒特朗普的是布魯斯其後再提問，為何特朗普尚未公布與愛潑斯坦有關的文件。

特朗普當場稱，他介意的不是問題本身，而是布魯斯的態度。「“我認為你是個糟糕的記者。問題出在你提問的方式上……你既是個糟糕的人，也是個糟糕的記者。」當布魯斯試圖繼續追問時，特朗普稱：「應該吊銷ABC的執照，因為你們的新聞太假、太錯誤了。」

特朗普隨即讚揚其任命的美國聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）優秀，呼籲對方應該考慮吊銷ABC的許可證。

圖為2025年11月18日，美國多名民主黨籍國會議員會見記者，呼籲公開「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的檔案文件。（Reuters）

特朗普與ABC新聞長年不和，去年曾起訴該公司誹謗，並獲對方支付1500萬美元和解。今年9月，該電視台深夜脫口秀節目《Jimmy Kimmel Live》評論右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）遇害案引起爭議，也曾遭FCC主席卡爾施壓要求停播。