北海道牧場奶牛疑遭熊襲擊留40厘米長傷口 當地憂「忍者熊」再臨
撰文：莊勁菲
北海道標茶町一座牧場的員工發現，11月17日早上7時，一頭奶牛的右前腿有一處長達40厘米的巨大傷口，肌肉嚴重撕裂。牧場主推測，傷口很可能是熊造成的。此前，當地曾有一頭代號「OSO18」、有「忍者熊」之稱的棕熊，因襲擊附近多達66頭奶牛，卻常常不留蹤跡，十分神秘。不過，這隻棕熊已在2年前證實被獵殺。
北海道文化放送（UHB）報道，標茶町NS牧場一名員工餵牛時，發現奶牛的巨大傷口。隨後，這頭牛接受了治療及縫合，但據悉，就算痊愈也會對其行走能力造成影響。
牧場主中村吉平表示：「這絕對不是自然造成的傷口，我以前從未見過，只能是熊或其他東西造成的。」
他又表示，牧場將會在晚上盡量把牛趕進牛棚，以防再遭襲擊。他亦擔心，牧場附近的城鎮居民也受到熊的威脅。
據日本放送協會（NHK）報道，標茶町曾有一頭巨型棕熊，2019年起連續襲擊了當地牧場共66頭牛，卻難尋蹤跡。因其爪子長約18厘米、初次在オソツベツ（Osotsubetsu）襲牛而得名「OSO18」。
雖然「OSO18」已在2023年7月30日，被獵人確認擊殺，北海道別海町2024年還是發生熊襲擊牛群事件，造成4頭牛犢死亡。人們擔憂類似「OSO18」的神秘熊類依然存在。尚不清楚是不是同一頭熊造成了奶牛40厘米長的傷口。
