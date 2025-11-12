不鏽鋼版「錶王」1.38億港元落槌　創百達翡麗拍賣史上最貴

撰文：陳楚遙
出版：更新：

據法媒11月9日報道，國際拍賣行富藝斯（Phillips）於上周末宣佈，一隻極稀有的百達翡麗（Patek Philippe）不鏽鋼萬年曆計時腕錶，以1419萬瑞士法郎（約1.38億港元）高價成交，刷新該錶自身於2016年創下的1100萬瑞郎（約1.07億港元）紀錄，成百達翡麗拍賣史上最貴的名錶。

這隻型號1518的腕錶製造於1943年，是全球首款量產萬年曆計時腕錶，更是目前已知僅存4隻不鏽鋼版本中的「首隻」。百達翡麗當年共生產約280隻「1518」，但多數為黃金錶殼，約1/5為玫瑰金，不鏽鋼版本因數量極少且製造原因成謎，成為藏家競逐的巔峰目標。

「1518是那種能讓鑒賞家感覺已達到收藏頂點的腕錶，它的傳奇性與稀有性無可替代。」富藝斯鐘錶專家指出，本次拍賣歷時不到9分半鐘，吸引5位競標者激烈角逐，最終由一位電話投標者得標。

回顧其紀錄歷程：這款1518於2016年首登巔峰，2017年被已故荷里活影星紐曼（Paul Newman）珍藏的勞力士Daytona以1,780萬美元（約1.38億港元）超越。2019年，其又被同門百達翡麗Grandmaster Chime以3,100萬美元（約2.41億港元）刷新記錄。

富藝斯表示，這隻不鏽鋼1518腕錶的成交，再次確立了它「作為史上數一數二重要腕錶」的地位。

車牌拍賣月底舉行　有「P0KEM0N」、「S0 LAZY 」及「G00DG1RL」超稀有「2000日圓紙幣」拍賣漲價60倍　日本部份地方仍可兌換到澳門司法拍賣洗米華太陽城集團「大本營」　16資產底價共1.16億元羅浮宮劫案｜法國文化部長稱匪徒僅花4分鐘　拍賣行指贓物難脫手收租王永倫250萬拍賣沽樓齡50年舊樓　吸5組客競拍、終搶高25%
拍賣會
鐘錶珠寶