童話破滅　逾千呎《魔雪奇緣》銀主村屋開價489萬　每呎4千有找

香港經濟尚未完全恢復，拍賣場再現低價銀主盤。位於元朗十八鄉的村屋「曉門」逾千呎物業，將於周三（26日）推出拍賣，開價488.7萬元，呎價僅約3,999元，貼近公屋水平。據悉，原業主四年來多次向財仔加按借貸，終斷供爆煲，物業淪為銀主盤，是次開拍價較銀行估值低約311.3萬元，折讓幅度約38.9%。



涉及物業為元朗十八鄉水蕉新村曉門單數座地下及一樓部分，實用面積約1,222平方呎，連880呎花園及110呎露台。該物業將於周三透過忠誠拍賣行推出，開拍價488.7萬元，呎價約3,999元。忠誠拍賣發言人指，單位最新銀行估價約800萬元，是次開拍價較估價低311.3萬元，折讓約38.9%。

牆身繪《魔雪奇緣》主題圖

根據拍賣行提供相片可見，該物業整體格局方正，花園空間寬敞開闊。但地面部分可見多處污漬，大廳牆身亦留有少量油漆痕跡及塗鴉。此外，其中一間睡房的整幅牆繪有《魔雪奇緣》主題圖案，以藍白色調為主，描繪主角形象與冰雪場景，整體風格童趣。

物業歷年加按套現 終斷供淪銀主盤

資料顯示，原業主於2017年3月以約588萬元購入上述物業，並配合銀行首按上車。其後多年來，該業主不斷透過物業加按套現。在2019年4月至2021年1月期間，業主先後向同一間財務公司借入合共約160萬元。直至2023年7月，其將原按揭轉至另一間銀行，隨後於同年8月再向財仔加按100萬元，並於12月再次向另一間財仔進行加按借款，但實際金額並未披露。

短短四年間，該物業多次疊加按揭。最終，業主因無力供款而全面斷供，於2024年10月遭財務公司入稟法院追討欠款，物業最終淪為銀主盤。