車牌拍賣月底舉行　有「P0KEM0N」、「S0 LAZY 」及「G00DG1RL」

運輸署今日（11日）宣佈，將於11月30日（星期日）在灣仔香港會議展覽中心舉行車輛登記號碼拍賣會。其中公開拍賣自訂車輛登記號碼將於當日下午進行，其中有不少有趣車牌，如「P0KEM0N」、「S0 LAZY 」等。



2025年2月16日，運輸署舉行新春車牌拍賣。（資料圖片/梁鵬威攝）

運輸署公布，11月30日將會在會議展覽中心的新翼L2樓N201會議室舉行車輛登記號碼拍賣會。拍賣會將分為兩個時段，上午時段將公開拍賣200個傳統車輛登記號碼，而下午時段則拍賣139個自訂車輛登記號碼。運輸署已將詳細名單上傳網上。

在139個自訂車輛登記號碼中，有不少有趣車牌，如如寵物小精靈英文「POKEMON」接近的「P0KEM0N」、另有意思為「很懶」的「S0 LAZY 」，其他有「F00D1E」「1 AM CHU 」及「G00DG1RL」。

運輸署表示，傳統車輛登記號碼的拍賣僅限於以「HK」或「XX」為首的登記號碼，以及一些特殊車輛登記號碼，參加者必須親自出席，並注意拍賣官所宣布的底價。自訂車輛登記號碼的底價為5,000元，申請人若已繳交相關按金，仍需親自參加拍賣並參與競投，以免已預留的登記號碼被以底價出售給其他競投者。

對於有意參加拍賣的人士，運輸署特別提醒必須攜帶相關文件，以便在成功競投後立即辦理登記和付款手續。這些文件包括競投者的身份證明、如買主與競投者不同則需提供買主的身份證明種類、公司註冊證副本（如適用），以及劃線支票，收款人姓名需標明為「香港特別行政區政府」。若希望同日競投傳統與自訂車輛登記號碼，最少需準備兩張劃線支票以備繳款。此外，成功競投者亦可通過「易辦事」進行付款，但需留意付款卡的額度限制。

完成拍賣後，買主需立即以「易辦事」或劃線支票繳付拍賣價格，並填妥相關備忘錄。值得注意的是，車輛登記號碼必須與以買主名義登記的汽車配對，若需以有限公司名義登記，買主需立即出示公司註冊證。所有特殊車輛登記號碼亦不得轉讓，且在汽車過戶時，運輸署將會取消分配。

最後，運輸署提醒買主必須在拍賣日期後12個月內，向署長申請將登記號碼配予以買主名義登記的汽車。若未能按時完成，該登記號碼的分配將會被取消，而不會另行通知。買主在填妥自訂記號的備忘錄後，將獲發付款收據及「自訂登記號碼分配證明書」，該證明書可用作未來購車的依據，市民在購買配有自訂車輛登記號碼的汽車時應向賣方索取此證明書。