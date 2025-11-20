羅浮宮計畫2026年底前增設100個外部攝像頭

法國羅浮宮館長星期三（11月19日）說，為加強安保，羅浮宮將於2026年底前安裝100個外部攝像頭，以應對上月發生的盜竊案。



路透社報導，羅浮宮館長德卡爾（Laurence des Cars）在國民議會聽證會上說，羅浮宮將加強與巴黎警方的聯繫，並在羅浮宮內設立一個「先進警局」。

10月19日，四名劫匪在光天化日之下盜走羅浮宮價值1.02億美元（約7.94億港元）的珠寶，這宗盜竊案引發人們對這座博物館的信譽的質疑。

雖然調查人員已對四名涉嫌參與盜竊的嫌疑人提出指控，但被盜的珍寶至今仍未追回。

官方承認，博物館外牆的監控攝像頭覆蓋範圍不足，而且沒有監控到被盜的陽台。

2025年10月19日，法國羅浮宮（Musée du Louvre）發生劫案，警方事後守在博物館周邊。（Reuters）

盜竊案發生後，法國官員說，羅浮宮將在年底前加強安保措施，包括安裝防入侵裝置，以及在附近公共道路上設置防車輛衝撞路障。

法國審計法院上月發佈的一份報告指出，博物館基礎設施更新不力的問題，因藝術品購置支出過高而加劇。

然而，德卡爾告訴議員們：「我完全承擔這些藏品購置的責任，它們是我們國家的驕傲，也是我們國家館藏的寶貴財富。羅浮宮的工作不應被視為與國家館藏的豐富化相衝突。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

