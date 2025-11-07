法國審計院報告嚴厲批評羅浮宮　斥其鋪張浪費及忽視翻新安全設施

法國審計院（Cour des comptes）11月6日發表報告，嚴厲批評羅浮宮重視形象宣傳卻忽視安全，寧將數百萬歐元用於舉辦高調展覽和購買昂貴藏品，而不是用於改善安保和維護這座歷史建築。報告還揭發直至去年，全館只得大約四成展廳安裝了閉路電視，建議要將改善安全列作優先項目。



在竊賊闖入巴黎羅浮宮並盜走價值9000萬歐元的珍貴珠寶近三週後，監察國家公共開支的法國審計院周四發表關於羅浮宮的報告，檢視了羅浮宮2018至2024年度管理狀況。審計院院長Pierre Moscovici表示：「毫無疑問，皇冠珠寶失竊案是一記響亮的警鐘，」。

報告還提出10項建議，包括減少收購藝術品、門票加價、更新數碼系統和改善管治等。Moscovici指博物館其實有足夠資源，這次必須毫無差錯地完成升級改善任務。

2025年10月27日，法國巴黎，圖為一名防暴警察在羅浮宮（Louvre）玻璃金字塔附近巡邏。法國警方此前逮捕了羅浮宮劫案疑犯。（Reuters）

對此，羅浮宮館長德卡斯（Laurence des Cars）回應稱，支持報告大部分建議，但重申博物館的長遠改善計劃對於應對結構性挑戰實屬必需。