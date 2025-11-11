羅浮宮竊案「神秘偵探」真身曝光　復古風愛好者　年齡意想不到？

法國巴黎羅浮宮博物館10月19日發生震驚全球的皇冠珠寶劫案，就在警方全力追查價值8,800萬歐元（約7.9億港元）失竊珠寶之際，一位頭戴紳士帽、身穿三件套西裝的疑似「神秘偵探」近期意外走紅網路。如今謎底揭曉，這位風度翩翩的「神秘偵探」，竟是15歲的偵探小說迷Pedro Elias Garzon Delvaux。



這位來自巴黎郊區的少年向傳媒透露，案發當日他原計劃與家人參觀羅浮宮，卻因博物館關閉而未能成行。在他向警方詢問時，意外被《美聯社》攝影師拍下身影，照片隨後在網路上瘋傳，僅在TikTok就獲得近600萬次觀看。

4天後有朋友傳來截圖問：「這是你嗎？」就讀高中的Pedro回憶爆紅瞬間，稱：「我有點驚訝」。更讓他震驚的是，母親通知他的照片登上了美國大報，「這對我影響很大，畢竟你不是每天都在《紐約時報》上」。

德爾沃是一名偵探小說迷，日常熱衷於穿著復古服飾返學。（IG@lapresseofficial ）

對於復古打扮，Pedro解釋靈感來自20世紀政治家和虛構偵探角色。他說：「我喜歡別致風格，就這樣穿着去學校。」他對復古的熱愛始於一年前裝扮成二戰法國抵抗運動英雄穆蘭（Jean Moulin）參加狂歡節的經歷。

儘管網路瘋傳這位「神秘人」可能是真偵探或AI偽造，Pedro至今仍選擇保持沉默，笑稱：「照片有個謎團，你必須讓它持續下去。」問及同學對其風格看法，他自信回答：「我想我擁有很多光環。」

Pedro的母親補充，「他意識到自己對其他人產生的影響，每個人看起來都印象深刻。」

最後，當被問及未來想做什麼時，Pedro表示他對追隨父親和祖父從事外交工作感興趣，或許會加入軍隊。