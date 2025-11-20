美國男童遭熊狂追　躲便利店「捉迷藏」脫身：以為要被吃掉｜有片

美媒11月17日報道，一名11歲男童最近在賓夕法尼亞州遭一頭黑熊狂追，情急之下闖進一間便利店企圖擺脫牠。豈料黑熊竟窮追不捨一同衝入店內，嚇得男童及店內唯一的收銀員趕緊躲起來，並一度站在收銀櫃枱上觀察黑熊的位置，待黑熊轉身時立刻逃離現場。監視鏡頭拍到，黑熊在二人逃離後走到收銀處位置，並跳上他們剛剛站立的櫃枱上。男童事後憶述事件時表示：「我當時想，我可能要被熊吃掉了。」



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，男童Cole Frazee及其父親當時打算在賓夕法尼亞州Markleysburg地區的Family Dollar便利店停下來買東西。他在車內等候多時後，便下車找遲遲未歸的父親，怎料竟與黑熊迎頭相遇。

這張攝於2025年3月26日的照片中，可以看到一間位於美國紐約市的Family Dollar便利店。（Getty/非涉事商店）

男童憶述，他當時以為黑熊會自行掉頭離開，怎料牠一反常態向前衝。他當時慌不擇路進入商店求救，聲稱雙方距離最近只有約45厘米。男童其後在貨架間飛奔試圖擺脫黑熊，而後者雖尾隨他進入店內，但後來跑向了不同的方向。

當時，店內只有收銀員一人，男童之後前往收銀處求助。兩人其後一起站到櫃枱上觀察熊的一舉一動，並在其轉身朝後門走去的那一刻，立刻離開現場逃到車內。

數秒後，黑熊走到收銀處的位置，更一度躍過2人剛站立的櫃枱。牠接着於店內徘徊約10分鐘，並在找到出口後自行離開。

報道引述賓夕法尼亞州狩獵委員會（Pennsylvania Game Commission）稱，當地熊隻每年的這個時候都會積極尋找食物，因此時會導致危險且意想不到的熊遭遇事件。