日本熊災｜盛岡停車場再有熊出沒　獵人指山中食物短缺：開始食鹿

日本野熊頻頻出沒，盛岡縣的停車場又發現野熊現身，最後遭圍捕麻醉，無人傷亡。不過當地獵人發現，因為山中缺乏食物，野熊不只攻擊人類，也開始吃野鹿，被獵捕野熊的肚子裏，發現大量鹿的屍體。



日本野熊頻繁出沒事件引發各界關注，盛岡縣停車場再次發現野熊蹤跡，經圍捕麻醉後無人傷亡。當地獵人發現山中食物短缺問題嚴重，野熊不僅攻擊人類，更開始捕食野鹿，被捕獲的熊腹中含有大量鹿屍。這一異常現象已引起日本觀光業的高度警戒，政府與民間組織積極採取防熊措施，保護日益增多的國際遊客，同時美國和英國政府也已對赴日旅客發出熊害警告。

18日上午，日本盛岡停車場發現了熊的蹤跡。（YouTube@ntv_news）

在常見的停車場裏 也能發現野熊的蹤跡：

+ 3

狩獵者兼澤幸男表示，熊攻擊並吃成年的鹿是他從未見過的狀況。他指出今年5月曾拍攝到黑熊試圖拖走野鹿的驚人畫面。兼澤幸男認為，可能是因為山裏缺乏食物，熊才會下山到村子裏尋食。

值得注意的是，5月的熊原本應該以山上的果實為食，但獵人們卻發現熊的胃裏竟有三分之二是鹿肉。更令人擔憂的是，僅在今年4月到7月間，岩手縣這個小鎮就有7例困在陷阱的鹿被熊吃掉，這讓依靠狩獵為生的獵人們憂心生計受到威脅。

東京農工大學學院教授小池伸界解釋，隨着經驗的累積，熊已經理解到只要前往陷阱處就能輕鬆獵食到鹿。這種學習行為使得熊的覓食模式發生了改變，進一步加劇了人熊衝突的可能性。

除了獵人的生計問題外，日本觀光業也對「熊害」威脅感到憂心。各地紛紛組建防熊團隊，專門保護外國觀光客的安全。防熊組織人員強調，有些步行方式可以降低遇到熊的風險，雖然讓人們過度恐懼並不好，但他們希望遊客能帶著緊迫感進入山區。

面對熊出沒的威脅，美國和英國政府已對赴日旅客發出熊害示警。當記者前往東京高尾山實際探訪時，發現一些外國遊客已經開始重視這個問題。一位荷蘭遊客向記者展示了在筑波山購買的熊鈴，並表示有了這個就感到安心，熊就不可怕了。然而，也有如新西蘭遊客這樣對熊的威脅認識不足的情況，他們甚至將大型犬誤認為是熊。

儘管部分遊客會到商店購買防熊商品，但大多數人仍未將熊出沒的風險放在心上。對此，日本政府採取了謹慎態度，在各觀光景點發放傳單示警，帶團的導遊也會隨身攜帶防熊噴霧，希望確保觀光客能在日本旅遊期間平安無虞。

【延伸閱讀】日本熊進化到「智勇雙全」？北海道巨熊識破陷阱推倒300kg捕熊籠（點擊放大瀏覽）

+ 4

延伸閲讀：

熊奔機場監視器畫面曝！ 日警獲准用「步槍」殺熊

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】