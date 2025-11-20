日本防衛省智庫發表中國安全戰略報告：東北亞對立格局加劇

共同社報道，日本防衛省的智庫「防衛研究所」11月20日發佈了一份分析中國軍事動向的《中國安全戰略報告2026》。報告指，中俄通過聯合演習提高軍事合作水平，加上朝俄走近，在東北亞可能加劇日美韓對中俄朝的陣營對立格局，日本安全擔憂與日俱增。報告也指出，俄羅斯可能在台灣問題上與美國進行有限的軍事合作，以對抗中國旨在統一台灣的立場。



報告稱，中國的敘事圍繞台灣和南海問題強調本國安全受到威脅，通過中俄聯合演習等對外釋放信號。中國與俄羅斯在對抗美國方面保持一致，但對於入侵烏克蘭一事存在不同態度。

報告提到朝鮮力圖確立牢固的「擁核國」地位，正在加速增強對美威懾力。朝鮮在經濟上仍舊依賴中國，但與俄羅斯建立事實上的同盟關係，令中國促使朝鮮推進無核化變得越發困難。

報告還指，中俄協作有助增強中國的作戰能力，朝俄走近有助於增強朝鮮的核力量。中俄朝三國間分別形成的夥伴關係正在不斷增加印太地區安全環境的不確定性。