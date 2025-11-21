百名中方參展人員在德國食物中毒　中國總領館稱中餐館飯盒問題

中國駐德國杜塞爾多夫（Düsseldorf）總領館11月20日向新華社證實，17日赴德國參加2025年杜塞爾多夫國際醫療器械設備展（MEDICA）的上百名中方參展人員，在進食當地一家中餐館的飯盒後出現食物中毒癥狀，至少4人入院。



圖為2025年11月17日，2025年杜塞爾多夫國際醫療器械設備展（MEDICA）開幕，多家中國企業參展。（新華社圖片）

總領館領事僑務處工作人員表示，總領館尚在核實具體受影響人數，初步估計超過100人。目前，入院人員已無大礙。該人員又稱，總領館在獲知事發後，已第一時間聯繫受影響的參展人員，並迅速與涉事商家取得聯繫，要求其立即採取措施妥善處置並向受影響人員致歉。總領館還成立工作小組，持續跟進事件進展。

中餐館致歉承認失誤 對肉品解凍和煮製時間不足

新華社報道，涉事中餐館19日在社交媒體發文致歉，承認在團餐製作過程中存在嚴重失誤，對肉品解凍和煮制時間不足，導致大量用餐者食用後出現不適。該餐館稱已採取多項措施進行補救，包括採購並分發藥品、協助將癥狀較重的參展人員送醫救治等。