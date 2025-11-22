日本熊災｜北海道發生56宗列車撞熊事件創新高　鐵道員帶噴霧自保

日本2025年熊害頻傳，北海道旅客鐵路公司（JR北海道）統計，截至11月17日，北海道地區已發生56件撞熊事故，打破歷史新高，工作人員不得不攜帶防熊噴霧，或是和獵人同行，這也讓列車時常誤點。



據JR北海道統計，目前北海道北部的宗谷本線是發生列車撞熊紀錄最多的路線，達19件。另截至2025年10月底，石勝線也發生12次撞熊事故，石北線為7次，且一旦發生這類事故，就得耗費很多時間處理後續，也因此常導致列車班次大誤點甚至停駛，最新紀錄也已達18次之多。

日本熊害頻仍，連北海道熱鬧的小樽當地小學附近都出現熊隻經過所留下的腳印。（資料照／NTV）

延伸閱讀：日本熊災｜札幌住宅區熊腳印遍布 政府急封圓山公園兩週

+ 9

對此，JR北海道社長綿貫泰之表示，可能是近年熊隻數量顯著增加，加上主食如橡實之類產量減少，導致飢餓的熊頻繁出沒在其他區域，進一步造成熊隻撞上列車的事故暴增。

另據日媒TV北海道報道， 截至2025年11月17日，該年列車撞熊事故共56件，比2024年21件增加近3倍，也打破2023年的史上最高紀錄52件。近期許多鐵道工作人員都得帶著防熊噴霧工作，若要到熊隻出沒地區，還得和獵人一起行動，以策安全。

JR北海道社長綿貫泰之推測熊害增加與熊隻糧食歉收有關。圖為1對大熊親子出現在岩手縣岩泉町的柿子樹上覓食。（資料照／NTV）

【延伸閱讀】北海道巨熊識破陷阱｜專家指聰明熊數量增加 能「超越人類對策」

+ 7

延伸閱讀：

日本年吃6.1噸鰻魚！慘淪瀕危物種 抗議CITES貿易限制

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】