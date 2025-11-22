日媒：東京巴士公司遭中國旅遊團大量訂單取消　損失逾3千萬日圓

日本首相高市早苗的涉台言論近期導致中日兩國關係緊張，旅遊業亦因此遭到衝擊。受中國旅行禁令的影響，東京台東區一家主要承接海外旅遊團的巴士公司，近期遭遇大量來自中國旅遊團的訂單取消，造成損失逾3,000萬日元（約149萬港元）。



綜合日媒報道，該巴士公司客戶中有30%來自中國，然而，他們表示已收到中國旅行團的郵件稱，因為國際局勢的影響，中國旅遊團已放棄舉辦12月的招募旅遊團行程。

高市早苗的「涉台」言論近期導致中日兩國關係緊張。（Reuters）

據該巴士公司稱，自11月16日開始的五天內，他們已收到超過60個中國旅行團的訂單取消通知。一位巴士公司代表表示，「歐美遊客通常只在3月、4月、10月、11月和暑假期間到訪。12月至次年2月期間，我們50%到60%的遊客都是中國人。失去來自中國的客源對我們造成很大影響。」

受中國旅行禁令的影響，東京台東區一家主要承接海外旅遊團的巴士公司，近期遭遇大量來自中國旅遊團的訂單取消，造成損失逾3,000萬日元（約149萬港元）。（YouTube@TOKYO MX NEWS）

巴士公司亦表示，他們已經在積極開拓其他市場，努力拓展業務。一位代表表示，「日中關係、日韓關係。如果與這兩個國家之間發生任何事情，都會立即產生影響，因此我們正在建立不依賴單一國家的經營體系。」