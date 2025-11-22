曾拍成韓劇《Signal》　首爾新亭洞連環殺人案20年後終破案

韓國首爾2005年連續發生兩宗性侵殺人棄屍案，女屍頭部皆以米袋或塑膠袋包裹，然而長年無法揪出兇嫌身份，甚至曾因此翻拍成韓劇《Signal 信號》。



不過，歷經警方近20年鍥而不捨追查，如今終於破案。警方11月21日證實，犯案者為曾有多宗性犯罪前科的60多歲張姓男子，但他已於2015年因癌症病逝，案件將以「死亡無法追訴」原則結案。

2005年，首爾市陽川區新亭洞某住宅地下室連續發生性侵殺人棄屍案。（首爾警察廳）

根據韓媒《中央日報》，首起案件可追溯至2005年6月6日，當時位於首爾市陽川區新亭洞一間小學旁的地上停車場，發現一名20多歲女子的遺體，被裝入米袋棄置。經過5個月後、同年11月20日，新亭洞住宅區再度出現命案，一名40多歲女性遭塑膠袋、毯子包覆棄屍。

兩名受害者均遭勒斃，頭部皆被套上黑色塑膠袋，用繩索綁在米袋上，且檢驗結果顯示都有遭性侵痕跡，警方初步判定為連續殺人案。據悉，2016年韓劇《Signal 信號》第9、10集曾翻拍成「紅院洞連環殺人事件」，疑犯由李相燁飾演。

《Signal》紅院洞連環殺人事件（慎入）：

案發後，陽川警察署成立38人專案組，展開大規模調查，從地毯式調查、比對前科紀錄，到發放9000份通緝傳單，前後追查8年卻始終未能找到關鍵線索。

2013年，該案被正式列為長年未解的懸案。直到2015年，韓國SBS電視台時事節目《我想知道真相》追蹤此案，指稱該案與2006年5月在新亭洞半地下住宅綁架未遂案疑似為同一名犯人，因案發現場的鞋櫃出現「獵奇兔」貼紙，引發社會議論，也讓這宗懸案被稱為「新亭洞獵奇兔事件」。

然而，警方後續調查證實，節目推測並非事實，因為張姓男子當時已因性侵致傷罪入獄，時間點並不吻合。

警方重新檢視過往資料後，鎖定當時在新亭洞一棟大樓擔任管理員的張男。警方指出，張男2006年曾以「大門上鎖、從地下室進出」為由，誘拐原準備前往該棟大樓醫院的女子，進入大樓地下空間後並企圖性侵，所幸受害者機靈逃脫。

2005年6月，兇嫌張男用米袋和合股線勒斃性侵女性後，棄屍在國小校園附近。（刑事機動隊）

警方逮捕張姓男子，使張男於2006年至2009年間入獄。然而，儘管他有至少3次重大性犯罪前科，當年卻未被列入連續殺人案的優先嫌疑名單。

警方解釋，當時未能及早鎖定張男的原因，包括他並非新亭洞的居民、犯案與棄屍地點距離較遠，以及2005年當時並未成功採集到DNA，加上嫌疑範圍龐大，導致偵查一度受阻。

2016年，首爾警察廳「未解懸案專案小組」重啟調查，並於2016年與2020年兩度委託國立科學搜查研究院重新檢驗證物。隨著科技進步，法醫鑑識人員終於在兩名受害者的相關證物上檢出DNA，並確認同一人所為。

警方從兩具遺體皆沾染沙粒的線索出發，追查2005年間曾出入首爾西南部工地和新亭洞的周邊人員，將調查對象擴大至23萬人。警方走遍全國，逐一比對1514名優先嫌疑人的DNA，甚至還考慮到兇嫌可能是朝鮮族出身，而與中國資料庫進行比對，卻仍未找到一致樣本，最終將範圍擴大到已死亡者。

在56名已死亡的可能嫌犯中，警方找到了張男，但他病逝後已遭火化，生前亦未留下可供比對的DNA，導致案情再度面臨瓶頸。然而，警方並未放棄，重新調查張男生前居住過的京畿道一帶40多家醫療院所，終於找到一處仍保存其細胞組織的醫院檢體。

這份本應在保存期限後銷毀的檢體奇蹟般被保留下來，警方隨即於今年5月送交國立科學搜查研究院鑑定，兩個月後收到回覆，結果顯示張姓男子的DNA與2005年兩宗命案完全吻合。

