戴安娜王妃御用愛爾蘭設計師Paul Costelloe逝世　終年80歲

愛爾蘭媒體周六（11月22日）引述時裝設計師Paul Costelloe家人聲明報道，Paul Costelloe已逝世，終年80歲。Paul Costelloe是已故戴安娜王妃生前的個人設計師。



Paul Costelloe家屬在聲明中表示，Paul Costelloe在短暫患病後，於倫敦在妻子和7名子女陪伴下安詳離世。

1945年，Paul Costelloe出生在愛爾蘭首都都柏林。在當地接受初步培訓後，他先後赴巴黎高級時裝工會深造，又再輾轉時尚之都米蘭，擔任奢侈品百貨La Rinascente設計師。

在紐約創立個人品牌後，Paul Costelloe最終定居倫敦，與戴安娜王妃的合作於此蓬勃發展。其品牌如今涵蓋女裝、男裝、手袋、家居用品與珠寶。