美烏代表團磋商28點和平方案　雙方同稱會談良好具成效

美國、烏克蘭、歐洲官員11月23日在瑞士日內瓦舉行磋商，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）同日表示，在日內瓦與烏克蘭代表團會面時，雙方就計劃草案進行了良好磋商。魯比奧強調，任何計劃都需要美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy的批准，俄羅斯也將提出自己的意見，但他對此「感到放心」。



圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。美國總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner）、白宮中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）等出席。（Reuters）

魯比奧形容，這是一次非常有意義的會晤，可以說是自總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府今年1月上任以來，整個進程中迄今為止最好的一次會晤。但他承認，方案還需要進一步調整，以縮窄雙方之間的分歧。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）讚揚美國代表團傑出，稱這次針對28點方案的首次會晤「非常富有成效」。他又形容，第二次會議會在同日很快舉行，「在歐洲夥伴的參與下，繼續推進聯合提案」。

圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。白宮中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）等出席；烏方代表則包括總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）等。（Reuters）

此外，葉爾馬克感謝美國和特朗普「致力於實現和平」，儘管特朗普此前在社交平台發文批評，烏克蘭的領導層對美毫無感激之情。

路透社21日引述消息人士指，美國威脅中斷供應情報、武器，施壓烏方同意「俄烏和平28點方案」，以結束俄烏戰爭。英媒23日則引述消息稱，歐洲正起草替代方案，以向美方提出反建議。