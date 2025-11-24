見證世紀愛情　陀錶1817萬天價售出　創史上最貴鐵達尼號文物

英國拍賣行Henry Aldridge & Son 於11月22日拍賣一枚屬於鐵達尼號罹難富商史特勞斯（Isidor Straus）的18K金陀錶，最終以178萬英鎊（約1817萬港元）高價成交，成為史上最昂貴的鐵達尼號文物。



這個由妻子艾妲（Ida Straus）於1888年贈送給史特勞斯的43歲生日禮物，刻有他姓名縮寫的Jules Jurgensen懷錶，指針永遠停在1912年4月14日鐵達尼號沉沒的凌晨2時20分。拍賣師阿爾德里奇（Andrew Aldridge）表示，這個破紀錄價格證明了世人對鐵達尼號故事的持久關注。

這隻艾妲（Ida Straus）贈送給史特勞斯的Jules Jurgensen懷錶，指針定格在鐵達尼號沉沒時分，見證史特勞斯夫婦至死不渝的愛情，成史上最貴的鐵達尼號文物。（Henry Aldridge and Son拍賣行網站）

史特勞斯夫婦的愛情故事正是這只懷錶如此珍貴的原因。據記載，當鐵達尼號沉沒時，67歲的史特勞斯拒絕在婦孺之前登上救生艇，而艾妲儘管有逃生機會，卻選擇留在丈夫身邊相伴至最後一刻，兩人最後被目睹共同在甲板上面對命運。其愛情故事曾被改編入電影《鐵達尼號》，感動全球觀眾。

史特勞斯夫婦舊照。（Henry Aldridge and Son拍賣行網站）

1912年4月14日，鐵達尼號沉沒事故震驚世界，史特勞斯夫婦不幸成為1500多名罹難者中少數的頭等艙乘客。（Henry Aldridge and Son拍賣行網站）

史特勞斯是梅西百貨合夥人，曾任美國聯邦眾議員。1912年，他與妻子結束歐洲旅行後，在修咸頓（Southampton，又譯南安普敦）登上鐵達尼號返美，不幸成為1500多名罹難者中少數的頭等艙乘客。史特勞斯的遺體事後被尋獲，陀錶由家人保存，而艾妲的遺體始終未被發現。

本次拍賣會還包括艾妲親筆書信、乘客名單等鐵達尼號相關文物，總成交額達300萬英鎊（3062萬港元）。專家表示，此次拍賣不僅見證歷史文物的市場價值，更延續了鐵達尼號承載的人性光輝與時代記憶。