俄烏28點和平方案｜美媒：美俄私下協商成果　魯比奧也被蒙在鼓裏

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月20日突然向烏克蘭拋出一份備受爭議的28點和平計劃，並威脅烏克蘭要在27日前接受這份方案。據彭博社報道，這份和平方案其實是特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）私下談判數周達成的成果，談判不僅將烏克蘭及其盟友排除在外，甚至連一些美國高層官員都未有參與，其中包括國務卿魯比奧（Marco Rubio）。



彭博社11月23日報道，面對美國感恩節假期的最後期限，歐洲官員正爭分奪秒地向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）爭取更多談判時間。

對於特朗普提出的28點和平計劃是如何構成，基於與幾位熟悉談判過程人士的對話。這些人士因涉及敏感談判而要求匿名。

對歐洲國家而言，當美國的談判團隊出現一位新面孔出現時，警鐘就拉響了：美國陸軍部長Dan Driscoll，他是副總統萬斯（JD Vance）在耶魯法學院時期的密友。他近日以急切的語氣告訴歐洲各國大使和烏克蘭官員，特朗普總統已經對俄烏局勢失去耐心，烏克蘭處境艱難，基輔必須同意割讓領土。

2025年8月11日，美國華盛頓，陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）正聆聽總統特朗普（Donald Trump）向記者發表講話。（Getty）

上週訪問基輔期間，負責推動該計劃的竟然是與萬斯關係密切的一位人士，這本身就有違常態。這項重任通常由高級外交官承擔，例如國務卿盧比奧或其他資深外交官。萬斯和盧比奧對如何結束這場戰爭有不同的看法，萬斯較傾向孤立主義，而盧比奧則對被俄羅斯操縱保持高度警覺。

在歐洲領導人和澤連斯基採取行動之前，他們需要弄清楚誰主導美方政策路線。歐洲與烏克蘭被完全排除在外，目前還不清楚特朗普內閣中誰對他在這個問題上擁有最大的影響力。

正如波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）尖銳地諷刺道：「在我們開始工作之前，最好先弄清楚計劃的製定者是誰，以及它是在哪裡制定的。」

據知情人士透露，最終浮出水面的是，威特科夫和德米特里耶夫在10月份於邁阿密的一次會議上製定了這項計劃，特朗普的女婿庫什納也參加了會議。庫什納曾與維特科夫合作促成以色列與哈馬斯的和平協議。

2025年4月11日，俄羅斯聖彼得堡，美國總統特朗普（Donald Trump）特使威特科夫（Steve Witkoff，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev，左）舉行會面。（Reuters）

盧比奧直到談判後期才完全了解情況，而特朗普也是在最後一刻才得知此事，但在聽取簡報後表示贊同。

報道指，這項協議將為特朗普帶來一場勝利，因為他正面臨國內政治低迷。民主黨在11月的選舉中擊敗共和黨，這增加了明年中期選舉結果可能慘淡的風險。過往由共和黨控制的國會近日亦違背特朗普的意願，通過法案公布全部有關淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的文件。

與此同時，澤連斯基以正深陷內閣的貪腐醜聞，這場醜聞有可能波及到他的重要盟友，總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）。澤連斯基在國內亦飽受壓力。

對特朗普而言，最重要的是達成停戰協議，而不是細節。但對烏克蘭人而言，魔鬼藏在細節裡。他們擔心俄羅斯在他們不知情的情況下起草大部份文件，而事實證明他們的擔憂是正確的。這份文件仍然帶有直接從俄語翻譯而來的特徵，句子措辭怪異。

2025年8月6日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在克里姆林宮會見美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff，右）。（Photo by Kremlin Press Office/Handout/Anadolu via Getty Images）

28點和平方案將迫使烏克蘭割讓大片領土，削減其軍隊規模，並禁止其加入北約。該計劃還將重建俄羅斯與美國之間的經濟聯繫。

為了力挽狂瀾，烏克蘭及其歐洲盟友堅持，只有在當前的前線戰爭停止後，才能與俄羅斯就任何領土交換進行談判。他們還希望達成一項類似北約第五條共同防禦條款的安全協議，以及其他一些措施。