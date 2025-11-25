美民主黨議員凱利籲軍人拒絕非法命令　國防部宣布啟動調查

美國6名民主黨籍國會議員上星期發布短片，呼籲美軍士兵拒絕服從非法命令。美國國防部11月24日表示，正調查本身是退役海軍上校、代表亞利桑那州的參議員凱利（Mark Kelly），有否違反軍法，稱收到「嚴重的瀆職指控」。凱利回應稱，國防部此舉如為恐嚇他和其他國會議員，阻止他們履行職責、追究政府的責任，那軍方的伎倆不會得逞。



61歲的凱利曾是海軍戰鬥機機師，也曾是太空人，2011年退役時軍階是上校。 他上星期與黨友發布一段面向軍人的短片，稱國家正面對憲法威脅，任何人都沒有義務執行違反法律或憲法的命令。該片段引起總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持者強烈反應，稱拍片是「叛徒」、應該「被關進監獄」。

特朗普曾指煽動叛亂可判死刑

特朗普一度表示，他們的行為是煽動叛亂，應被拘捕、審訊及監禁，甚至可判死刑。但他後來又說，「我不是在威脅要處死他們，但我認為他們麻煩大了。」

國防部24日表示，正研究召回已退役的凱利，以便對其提起訴訟。國防部強調，「根據《統一軍事司法法典》(UCMJ)，軍人有法律義務服從合法命令，並且所有命令均被推定為合法。軍人的個人理念不能成為其不服從合法命令的理由或藉口」。