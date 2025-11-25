美烏再祭出19點和平方案　烏官員：與28點幾乎沒有相似之處

上周，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）突然拋出一份由美俄談判官員擬定的「28點和平計劃」，並施壓烏克蘭在本周四（11月27日）前接受。然而僅隔數日，在日內瓦談判結束後，美國與烏克蘭又整了份「19點新和平計劃」。



據英媒等24日報道，參與日內瓦談判的烏克蘭外交部第一副部長基斯利察（Sergiy Kyslytsya）透露，這份新草案與「28點計劃」已「幾乎沒有相似之處」。

「原版內容所剩無幾，」他強調，「我們已經達成了一些基本共識，也找到了一些可以妥協的地方。其餘的問題還需要兩國領導層拍板。」

圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。白宮中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）等出席；烏方代表則包括總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）等。（Reuters）

基斯利察宣稱，此次會談「緊張激烈」但「富有成效」，最終形成了一份經過徹底修訂的文件草案，雙方都對此持「積極態度」。

據報道，經數小時艱苦磋商，美烏就多項議題達成一致，但將領土問題、北約與俄美關係等最具爭議的條款「暫時擱置」，留待特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）決策。

基斯利察還透露，特朗普政府預計隨後會與莫斯科接觸，推動談判進程。

另據路透社報道，美烏在聯合聲明中確認，周日的日內瓦會談已草擬出一份「完善後的和平框架」，但聲明未披露具體內容。

圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在會面後發表講話。（Getty Images）

澤連斯基在夜間視像講話中表示，烏方談判團隊已就新版草案完成匯報，修訂後的方案納入了「合理」條款，其中敏感事項他將與特朗普直接磋商。

特朗普則在「真相社交」平台（Truth Social）發文暗示談判取得新進展。他寫道，「俄烏和平談判真的可能取得重大進展嗎？？？眼見為實，但或許真的有好事正在發生。」

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）隨後補充，目前雙方仍存在少數分歧，但「有信心能夠解決這些問題」。

她同時透露，特朗普希望盡快達成協議，不過現階段暫無美烏總統會面計劃，而據知情人士消息，澤連斯基最早可能於本周赴美，與特朗普磋商草案核心爭議點。

對於這份美烏新草案，俄羅斯克里姆林宮周一回應稱，尚未看到或聽取相關通報。

圖為2025年11月20日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與到訪的美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）會談。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ）

據英媒報道，當天的談判陣容，烏克蘭代表團由澤連斯基的得力助手、烏總統辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）和國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）牽頭，基斯利察與多名軍官、情報官員擔任輔助；美國代表團則包括國務卿魯比奧（Marco Rubio）、陸軍部長德里斯科爾、特朗普中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff），以及總統女婿庫什納（Jared Kushner）。報道提到，庫什納的參與最初曾讓烏克蘭官員感到意外。

基斯利察對美方團隊評價積極，稱其「專注認真，樂於傾聽烏方立場並接納建議」，「我們提出的意見幾乎都被納入考量」。他特別讚揚了魯比奧、德里斯科爾與庫什納的「建設性參與」，強調「他們從未拒絕討論任何議題，所有條款都經過細緻磋商」。

但他也透露，這場成果積極的談判險些未能啟動：周日上午日內瓦的氛圍「極度緊張」，美方因會前數日的媒體洩密事件及圍繞首份草案起源的爭議而情緒不滿。

「最初幾個小時的局面簡直……危在旦夕（hanging by a hair）」，直到葉爾馬克與美方經近兩小時溝通緩和局勢，談判才重回正軌，「最終我們得以前往美國使團駐地，展開實質性對話」。

基斯利察介紹稱，上午的長談讓烏方充分表達了關切與訴求，短暫休息後，雙方逐一對「28點計劃」進行詳細審議。

據其所說，美方似乎願意取消原版草案中「烏克蘭軍隊規模上限60萬人」的條款。

「美方談判代表認真聽取了我們的論點，並同意將這些意見納入考量，」基斯利察說，「他們一致認為，無論原版草案的擬定者是誰，其中關於烏軍人數的條款已不再討論範圍內，軍事相關安排將由雙方軍方繼續磋商。」

2025年11月4日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在克里姆林宮出席國家團結日頒獎典禮，並在典禮前舉杯向獲獎者致意。 （Reuters）

烏方還表示，代表團「無權」決定領土議題，尤其是原版草案中提及的割讓土地條款。依據烏克蘭憲法，此類重大問題需經全國公投通過。

此外，原版草案中「全面赦免潛在戰爭罪」的條款也已重新修訂，以「回應戰爭受害者的訴求」。

基斯利察強調，此次日內瓦會議的「根本成就」，是「維護了美烏間可行的夥伴關係與對話渠道」。

他說，「儘管媒體炒作、社交媒體鬧得沸沸揚揚，但雙方都證明，這一夥伴關係足夠堅實，能為兩國領導人制定出切實可行的方案」。

他同時表示，「我們不是坐在Netflix總部寫劇本，然後去爭取奧斯卡提名。我們不應被情緒或炒作左右，而應秉持責任感，正視問題的複雜性。」

當天晚些時候，英國、法國、德國、意大利等歐洲盟國及歐盟機構代表也加入單獨會談。基斯利察透露，在與美方談判前，烏克蘭已與歐洲各國安全顧問私下溝通，協調立場、明確共同優先事項。

英媒稱，對於此次美烏對話，烏克蘭的歐洲盟友給予了謹慎歡迎。

當地時間周一，在安哥拉羅安達舉行的歐盟-非盟峰會，期間專門會晤討論了烏克蘭問題。德國總理默茨（Friedrich Merz）表示，特朗普已表達對聯合制定和平方案的開放態度，「這正是烏、美及歐盟成員國代表昨日在日內瓦取得的階段性成果」，他同時強調「烏克蘭的和平不會一蹴而就」。

圖為2025年8月12日，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在政府會議上發表講話。（Robert Kowalewski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS）

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則強硬表態稱，任何協議都不得削弱烏克蘭或歐洲。「這很敏感，沒人願意讓美國及特朗普總統退出對我們的支持進程。」

就在幾天前，圖斯克已在社交平台直白表達對「28點計劃」的不滿。他在社交媒體發文吐槽道，「開始工作前，最好先搞清楚這計劃是誰、在哪兒寫的」。

這份由特朗普政府秘密推動的計劃，此前因「嚴重偏向俄羅斯」引發軒然大波。據外媒爆料，「28點計劃」涉及烏克蘭和平、安全保障、歐洲安全及美俄美烏關係四大板塊，特朗普政府已就此與俄方展開討論。

根據爆料，該計劃要求烏克蘭放棄頓巴斯東部、大幅裁軍並放棄部份武器裝備、暫停加入北約進程，還規定外國軍隊不得在烏部署、美國對烏軍援終止、外國外交飛機禁降烏克蘭。俄語將被定為烏克蘭的官方語言，俄羅斯東正教會將在俄控領土上獲得官方地位。

這一計劃遭到烏克蘭、歐洲國家乃至部份美國共和黨人的集體反對。歐盟和烏克蘭此前幾乎被蒙在鼓裏，直到媒體曝光才倉促打探細節，倍感措手不及。

路透社查閲的一份副本顯示，烏克蘭的歐洲盟國已擬定一份反提案，主張以當前戰線為界停火、領土問題留待後續，併為烏克蘭提供「北約式的美國安全保障」。

俄方則對此態度鮮明，僅將「28點計劃」稱為「可達成協議的潛在基礎」，但明確拒絕歐洲版本。克里姆林宮外交政策顧問尤里·烏沙科夫直言，「歐洲的提案乍看之下完全不具建設性，對我們而言不可行。」

2025年11月6日，美國總統特朗普（Donald Trump，中）、副總統萬斯（JD Vance，左）、國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）在白宮與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克等中亞國家領導人共進晚餐。（Reuters）

圍繞「28點計劃」的源頭，美國內部也出現矛盾表態。當地時間11月22日，美國南達科他州共和黨聯邦參議員邁克·朗茲（Mike Rounds）在加拿大一場安全論壇上稱，魯比奧曾告知一群國會議員，該和平計劃草案是俄羅斯的提議，並非美國的政策，「這不是我們的建議，也不是我們的和平計劃。」

但隨後，魯比奧在X上發文稱，這份和平計劃由美國起草，「旨在為正在進行的談判提供一個強有力的框架。」他同時謹慎表示，「它基於俄方提供的意見，但也基於烏克蘭此前和持續提供的意見。」

日內瓦會談後，魯比奧將其形容為「迄今為止最富成效、最有意義的會談」。他暗示特朗普對烏克蘭方面的不滿情緒已經得到緩解，且對進展「感到滿意」。

但就在美烏談判進行之際，特朗普又將矛頭對準烏克蘭與歐洲，炮轟其「未能促成停火」。一名歐洲官員坦言，特朗普政府內部的情況正變得「混亂不堪」。

本文獲《觀察者網》授權轉載。


