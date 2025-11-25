日本再有民眾在首相官邸前舉行抗議集會　籲高市早苗撤回涉台言論

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。有日本民間團體11月25日（周二）晚上在首相官邸前舉行抗議集會，有人舉橫額要求不要挑起中日戰爭，示威人士不斷叫口號，要求高市早苗撤回其有關台灣的言論。



日本有民間團體在首相官邸前舉行集會，要求高市早苗撤回其有關台灣的言論：

集會活動由一個名為「不要破壞憲法第九條！執行委員會」（註：日本《憲法》第九條是《日本憲法》的和平條款，規定日本永遠放棄以國家名義發動戰爭、使用武力威脅或行使武力來解決國際爭端。）的民間組織主辦。

組織的官網上表示，高市首相11月7日在眾議院預算委員會發表有關「台灣緊急狀態與生存危機」的言論，導致日中關係極度緊張。高市首相不應無謂地挑起兩國之間的衝突、導致局勢惡化甚至引發戰爭。高市首相應立即收回其言論，尋求和平共處之道。

從現場的影片可見，民眾舉起的橫額上寫道「高市撤回發言！」「金權、軍擴、強橫的高市政權，十分糟糕」和「高市撤回發言，立即辭職」等內容。