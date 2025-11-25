路透：美參議員促聯邦機構調查Meta旗下FB、IG詐騙廣告

路透社本月披露，內部文件顯示，旗下擁有Facebook和Instagram兩大社交平台的Meta2024年有10%、約160億美元（約1,244億港元）的收入來自詐騙及違禁商品等非法廣告。美國參議員霍利（Josh Hawley）和布魯門薩爾（Richard Blumenthal）已致函聯邦貿易委員會（FTC）和證券交易委員會（SEC），要求其負責人對Meta展開調查。



路透社報道，霍利和布魯門薩爾在致聯邦機構的信中寫道：「FTC和SEC應立即展開調查，如果報道屬實，應在適當情況下採取強有力的執法行動」，以迫使Meta交出非法所得、支付罰款，並同意停止投放此類廣告。

美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）（REUTERS）

Meta發言人斯通（Andy Stone）則表示，霍利和布魯門薩爾的信函「提出誇大且錯誤的指控」，並稱「我們在積極打擊詐騙行為，因為平台用戶不希望看到這類內容，合法廣告商不希望看到，我們同樣也不希望看到。」

但霍利和布魯門薩爾對Meta打擊非法廣告的努力表示懷疑。他們在信中寫道，「即使只對Meta的廣告資料庫進行簡短檢視，也能清楚看到非法賭博、付款詐騙、加密貨幣詐騙、AI 深偽性服務，以及虛假的聯邦補助優惠等廣告。」

Meta行政總裁朱克伯格。（路透社）

他們亦在信中指控Meta有意選擇接受宣傳詐騙活動的廣告，稱「隨着Meta大幅裁減安全相關人員——包括聯邦貿易委員會強制要求的審查人手——詐騙已經得以在Facebook和Instagram上橫行。」

兩位參議員引用路透社的報道稱，Meta自行估計其平台涉及全美三分之一的詐騙活動，並補充說據FTC估算顯示，美國人去年因詐騙損失了1583億美元（約1.23萬億港元）。