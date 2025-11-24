Facebook被指可能損害身心健康　Meta涉封殺負面研究結果

美國學區針對Meta和其他社交媒體平台的訴訟文件顯示，Meta在發現旗下平台Facebook損害用戶心理健康的因果證據後，叫停了相關的內部研究。



根據這些經調查獲取且未經刪節的文件，在2020年一項代號為「水星計劃」（Mercury）的研究項目中，Meta科研人員與調研公司尼爾森（Nielsen）合作，就停用Facebook的影響展開了評估。結果顯示，停用Facebook一周的用戶反饋稱，他們的抑鬱、焦慮、孤獨感及社會攀比心理都有所減輕。

Meta沒有公開研究結果或展開進一步研究，而是終止後續工作，並在公司內部宣稱，圍繞公司的媒體報道影響了研究的準確性。

然而，Meta研究人員私下說，研究結果是可信的。一名研究員把隱瞞這項研究結果，與煙草業通過研究得知香煙有害後，卻秘而不宣相提並論。

Meta發言人斯通（Andy Stone）在周六（11月22日）的一份聲明中稱，公司停止這項研究，是因為研究方法存在缺陷。

圖為2025年3月12日拍攝的照片，展示電腦螢幕上顯示的Meta標誌，以及手機螢幕上顯示的Facebook標誌。（Getty Images）

他強調，Meta一直在努力改善產品安全。「完整記錄將證明，我們十多年來一直傾聽家長意見，針對關鍵問題開展研究，並切實採取多項措施來保護青少年。」

這宗訴訟由美國各地學區針對Meta、Google、TikTok和Snapchat發起。原告主張，這些公司蓄意隱瞞旗下產品已知的風險。

訴訟文件指這些公司默許13歲以下兒童使用它們的平台，未能應對兒童性虐待內容傳播的問題，以及試圖讓在學青少年更廣泛地使用社媒產品。這些公司還被指試圖收買關注兒童的組織，讓它們公開為自己的產品安全辯護。

加州北區法院將於明年1月26日，就此案舉行聽證會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

