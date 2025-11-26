美國2026財年首月赤字2.2萬億　收入創紀錄難抵支出增長

美國財政部周二（11月25日）發布因政府停擺43天而延遲的預算報告，顯示2026財年首個月的十月預算赤字達到2840億美元（約2.2萬億港元），較去年同期上升10%。同時關稅收入創下314億美元（約2441億港元）的歷史新高，較去年同期增長逾四倍。



美國聯邦政府停擺43天而延遲發佈預算報告，2026財年首月赤字達2840億美元（約2.2萬億港元）。（資料圖片，Reuters）

報告顯示，當月赤字上升主要受支付時點調整影響。約1050億美元（約8161億港元）原定十一月發放的軍事和醫療福利支出被提前計入十月支出。若排除此因素，經調整後的赤字約為1800億美元（約1.4萬億港元），較去年同期實際改善29%，顯示財政狀況基本面有所好轉。

在收入方面，十月總收入達4040億美元（約3.14萬億港元），創下歷史同期新高，同比增長24%。其中關稅收入成為最大亮點，單月淨關稅收入達314億美元（約2441億港元），連續第二個月創下歷史紀錄。這一增長主要源於特朗普政府今年實施的新進口關稅政策。特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（24日）在社交媒體上表示，關稅收入很快將「飆升」至新紀錄。

支出方面，十月總支出達6890億美元（約5.36萬億港元），同比增長18%。儘管政府停擺導致部份款項支付延遲，但財政部估計影響程度不足總支出的5%。值得關注的是，當月利息成本達1040億美元（約8084億港元），同比增長27%，反映債務負擔持續加重。

此次預算報告因聯邦機構停擺而延遲發佈，部份政府僱員工資支付受到影響。根據聯邦法律規定，停擺期間未支付的薪資在資金恢復後需全額補發。