美國防部據報考慮將阿里巴巴百度比亞迪列與解放軍相關名單

美媒周三（11月26日）報道，美國防部已認定阿里巴巴集團、百度公司和比亞迪應當被列入協助中國軍方的企業清單。



彭博社報道，國防部副部長費恩伯格（Stephen Feinberg）10月7日致函國會議員通報這一結論，此時距離總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平達成廣泛貿易休戰協議還有三週。

報道稱，目前尚不清楚這些公司是否已被正式列入五角大樓的1260H清單。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

1260H清單針對被認為與中國軍方有關聯但在美國運營的中資企業。雖然此項認定不會立即觸發禁令，但將損害相關企業的聲譽，並對美國實體和企業發出與之開展業務的風險警告。

費恩伯格表示，這3間公司及光迅科技、華虹半導體、速騰聚創、藥明康德和中際旭創這另外5間企業符合列入1260H清單的條件。