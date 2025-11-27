默茨：普京無法成功結束俄烏戰爭
德國總理默茨（Friedrich Merz）星期三（11月26日）說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）必須承認，他別無選擇，無法成功結束烏克蘭戰爭。
路透社報導，默茨在德國聯邦議院稱：「我們希望這場戰爭儘快結束。」
他補充道：「但是，未經烏克蘭和歐洲國家同意，由大國之間談判達成的協議，無法成為烏克蘭實現真正、可持續和平的基礎。」
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）星期二（25日）說，他準備推進由美國支持的結束俄烏戰爭的協議，並與美國總統特朗普（Donald Trump）就爭議問題進行磋商。他說，磋商應包括歐洲盟友。
默茨說：「關於歐洲事務的決定只能通過雙方協商一致才能做出。烏克蘭不是棋子，而是一個擁有主權的國家，它維護自身的利益和價值觀。」
默茨還說，德國會繼續支持烏克蘭人民，並會為此動用被凍結的俄羅斯資產。
德國在2026年預算中會對烏克蘭的財政援助增加到115億歐元（約1038億港元），高於此前計畫的85億歐元（約767億港元）。
