印中邊境出生女子上海轉機遭刁難　印度對中國提強烈抗議

印度政府11月26日表示，已就一名印度公民在上海機場被任意拘留一事向中國提出強烈抗議，稱這類事件不利於重建兩國關係。事件源於當事人在中國過境轉機時，其印度護照出生地存爭議，中方拒絕承認其印度護照有效性，導致她滯留上海18小時。



據印媒早前報道，11月21日，一名持有印度護照的英國女子在上海轉機飛往日本時被中國當局攔下，並被告知她的印度護照無效，因為她出生在印度東部的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）。

印度外交部指，阿魯納恰爾邦是印度不可分割的一部分。國防部發言人賈斯瓦爾（Randhir Jaiswal）在聲明中指出：「中方再怎麼否認也無法改變這個無可辯駁的事實。」他亦指，中國當局無法解釋該女子的拘留原因，該事件「違反了多項國際航空旅行公約」，且違反了「中國的政策規定，該規定允許所有國家國民免簽最多24小時過境。」

外交部發言人毛寧。（外交部網站）

中國外交部發言人毛寧週二就事件回應稱，中國邊境檢查機關「依法依章處理此案」，並「充分保障涉案人的合法權益」。她否認該名女子被非法拘留的說法，並強調藏南（Zangnan）是中國領土，北京從未承認阿魯納恰爾邦，該邦是印度非法建立的。