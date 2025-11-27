中韓副外長傳下月對話　或涉台灣議題

中韓元首本月初在韓國慶州會晤後，韓媒星期二報道，兩國正在推動12月在北京舉行副外長戰略對話，對話內容可能涉及台灣問題、韓國核潛艇建造項目。



日本首相高市早苗本月初發表「台灣有事」言論，引發中日激烈外交衝突。受訪學者認為，韓國將繼續保持觀望，不會輕易介入中日愈加尖銳的矛盾。

中共中央機關報《人民日報》星期二（11月25日）於第三版，刊登韓國新任駐華大使盧載憲的專訪。韓聯社稱，這是時隔六年多中國官媒刊登韓國駐華大使的專訪且「規格有所升級」。盧載憲在開篇表示，「韓中友好交往源遠流長，現實利益緊密相連，互為重要近鄰和合作夥伴」。

中國外長王毅、日本外相岩屋毅、韓國外長趙兌烈3月22日在東京出席第11次中日韓外長會議。（Reuters）

與此同時，韓聯社同日引述多名消息人士稱，韓中兩國正就韓國外交部副部長樸潤柱12月前往北京，與中國外交部副部長馬朝旭舉行戰略對話的方案，進行協調溝通。

報道稱，北京是在中日關係陷入僵局之前，向首爾提議舉行副外長戰略對話。考慮到韓中外交部門通常在會上就朝鮮半島、地區及國際局勢進行廣泛討論，雙方此次也可能對涉台問題交換意見。韓國推進的核潛艇建造項目，也可能成為會議議題。

這將是韓國總統李在明上台以來，首次舉行的中韓副外長戰略對話。上一次對話是在2024年7月於首爾舉行，當時仍是尹錫悅執政時期。

自2016年美國在韓部署「薩德」反導彈系統後，中韓關係持續低迷。李在明今年6月上任後，以韓美日合作為主軸，同時努力改善對華關係。

在南非二十國集團（G20）領導人峰會期間，李在明分別會晤中日領導人。據韓國《中央日報》消息，他星期一就中美、中日矛盾表態，稱韓國稍有不慎就可能「成為夾心餅乾」，若能協調兩方立場，則可「無限擴大活動空間」。

在涉台問題上，韓美首腦會談成果文件《聯合情況說明書》寫入「維護台海和平穩定」「反對單方面改變現狀」等對華敏感內容，促使中國駐韓大使戴兵警告韓美同盟「不要玩火」。

不過，上海復旦大學國際問題研究院教授趙明昊接受《聯合早報》採訪時表示：「李在明上臺後，韓國明顯希望推動中韓關係改善」，在台灣問題上比尹錫悅政府更為謹慎避免刺激中國。

圖為首爾三星（Samsung）總部外的韓國國旗，攝於2024年2月5日。（Getty Images）

台灣政治大學東亞所名譽教授丁樹範受訪時指出，在當前中日矛盾中，北京確實有意拉攏首爾，但韓國不願捲入中日外交爭端；韓國外國語大學教授、東北亞未來協力論壇會長康埈榮也認為，李在明政府傾向保持中立與觀望，不會嘗試調解。

談及中韓關係前景，受訪學者普遍認為，李在明以韓美同盟為外交根基，同時希望修復對華關係；北京也清楚韓國是美國的重要盟友，韓美同盟必然排在首位，因此不會刻意要求首爾選邊站隊。

康埈榮說，如何在韓美同盟與中國合作之間找到平衡，是韓國外交的核心挑戰。針對韓美合作推進核動力潛艇項目，他直言：「中國對這一點是很擔心的，但是韓國需要自主國防力量，這樣才能夠確保（降低）北韓（朝鮮）威脅。」

丁樹範也指出，中韓關係能否升溫，取決於北京是否願意在此問題上協助首爾。趙明昊補充說，朝鮮常規武器與核能力持續增強，使朝鮮半島局勢更加緊張，亟需中韓加強溝通。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

